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۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۳۴

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

سومین نشست هم اندیشی شبکه راهیاری بنیاد هدایت برگزار می شود

سومین نشست هم اندیشی شبکه راهیاری بنیاد هدایت برگزار می شود

مراسم افتتاحیه سومین نشست هم اندیشی شبکه راهیاری بنیاد هدایت با عنوان طلبه شهید امنیت مهدی زاهد لویی عصر امروز با حضور راهیاران استانی و منطقه‌ای بنیاد هدایت در قم برگزار می شود.

حجت الاسلام مهرداد جعفری مسؤول شبکه راهیاری بنیاد هدایت در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری سومین نشست هم اندیشی شبکه راهیاری بنیاد هدایت خبرداد و اظهار داشت: مراسم افتتاحیه سومین نشست هم اندیشی شبکه راهیاری بنیاد هدایت با عنوان طلبه شهید امنیت مهدی زاهد لویی عصر امروز با حضور راهیاران استانی و منطقه‌ای بنیاد هدایت آغاز و مراسم اختتامیه آن چهارشنبه ۴ آبان در شهر مقدس قم برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این نشست حجت الاسلام میرمحمدیان با موضوعات شبکه سازی امامان، فرا روایت نمایشگاه و حکمرانی ولایی و مأموریت‌ها و وظایف شبکه راهیاری، حجت الاسلام حریزاوی با موضوع تبیین و تحلیل اتفاقات اخیر، حجت الاسلام عزت زمانی با موضوع انتظارات از شبکه راهیاری (نقش شبکه راهیاری در راهبری فرهنگی کشور)، حجت‌الاسلام ماندگاری با موضوع مباحث اخلاقی و انگیزشی، سرکار خانم زادقاسمی با موضوع مهرواره بانور، حجت الاسلام جنتی با موضوع تبیین و توضیح سامانه شمع و حجت الاسلام غلامی با جمع بندی و پرسش و پاسخ به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

مسؤول شبکه راهیاری بنیاد هدایت به اهداف برگزاری این نشست اشاره و تصریح کرد: ارتقای شبکه راهیاری بنیاد هدایت و برنامه ریزی جهت حضور امامان و مدیران و ظرفیت‌های استانی) جهت بازدید از نمایشگاه مسجد جامعه پرداز قم از مهمترین اهداف این نشست به شمار می‌رود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین در مراسم از خانواده شهیدگرانقدر شهید زاهدلویی (طلبه شهید مدافع امنیت) تجلیل به عمل خواهد آمد.

کد مطلب 5615888
فاطمه علی آبادی

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