برگزاری رویداد ملی «شهید شهرکی» با هدف توانمندسازی کنشگران مسجدی

حجت الاسلام نیما کریمی مسؤول دفتر شبکه راهیاری بنیاد هدایت در گفتوگو با خبرنگار مهر، از برگزاری رویداد ملی «شهید شهرکی» خبر داد و اظهار داشت: در ادامه عملیات محله پیشرفت، رویداد ملی توانمندسازی شهید شهرکی با حضور امامان محلهها و کنشگران مسجدی در حال برگزاری است؛ این رویداد متشکل از سلسله نشستهایی است که از اواسط اردیبهشت ماه تا هفته نخست خردادماه، برنامه ریزی شده تا در همه استانها برگزار شود.
وی با اشاره به مقدمات برگزاری سلسله نشستهای شهید شهرکی، گفت: پیش از این، راهیاران استانی و منطقهای بنیاد هدایت در تک تک این مساجد حاضر شدند و محتوایی که چندی پیش در نشست «شهید حجت الاسلام اصلانی» ارائه شد را مرور کردند؛ همچنین اقداماتی که در مورد تیم سازی جهاد تبیین باید اتفاق میافتاد را پیگیری و ارزیابی کردند و دوباره راهنمایی و بازخورد گیری شد و اقدامات این مساجد را ثبت کردند.
مسؤول دفتر شبکه راهیاری بنیاد هدایت افزود: یکی دیگر از مقدمات برگزاری این نشستها که از سوی شبکه راهیاری صورت گرفت، ارسال پیامهایی به بزرگوارانی بود که میخواستند در این نشست شرکت کنند؛ خلاصهای از برنامهها و محتوای نشست در این پیامها رد و بدل شد تا انگیزه مضاعفی برای حضور این عزیزان ایجاد شود. تک تک امامان محلهای که در نشست قبلی حضور داشتند، مجدد برای این نشستهای استانی دعوت شدند.
حجت الاسلام کریمی به محتواهایی که در این سلسله نشستها ارائه میشود اشاره کرد و گفت: مفهوم پیشرفت و شاخصههای آن در اندیشه رهبر معظم انقلاب، یکی از سرفصلهایی است که از سوی اساتید ارائه میشود در این بحث، ویژگیهای محله پیشرفت نیز ارائه میشود و اقداماتی که باید در این عرصه انجام شود تا به آرمانی که داریم برسیم، توضیح داده میشود.
وی ادامه داد: سپس توضیح مفصلی در مورد سطوح کنشگری که باید توسط اهالی مسجد انجام شود، ارائه میشود؛ یک بومی به این منظور طراحی شده است تا شرکت کنندگان به صورت بارش فکری این بومها را تکمیل کنند. اساتید و مربیانی که از سوی ستاد اعزام میشوند به تک تک این گعدهها که توسط امامان محله و تیم او در مسجد تشکیل میشود، سرکشی میکنند و راهنماییهای لازم را انجام میدهند.
مسؤول دفتر شبکه راهیاری بنیاد هدایت، برنامههای نوبت بعدازظهر این سلسله نشستهای یک روزه را شرح داد و گفت: در این بخش توضیحی درباره کاربرگ عملیاتی که به نشست قبل پیوند میخورد، ارائه میشود. در نشست قبلی سطوح کنشگری به صورت مختصر مطرح شد و در این نشست نیز این سطوح کاملاً تبیین میشود و مصادیق متعدد آن هم بیان میشود.
حجت الاسلام کریمی خاطرنشان کرد: در نشست پیشین تلاش کردیم که توسط تک تک این کنشگران مسجدی، تیمهایی برای جهاد تبیین تشکیل بشود، حال در این نشست قرار است روی عملیات متمرکز بشوند، یعنی باید برای این تیمها عملیاتی طراحی شود. در این بخش به شرکت کنندگان توضیح داده میشود که عملیات چه شاخصهها و مؤلفههایی دارد و مجموعه اقداماتی که باید برای طراحی یک عملیات انجام بشود، توضیح داده میشود و بوم را در اختیار آنها قرار میدهیم تا هر گروه یک عملیات طراحی کند.
وی با توجه به جنبه کارگاهی و آموزشی این نشستها، گفت: تأکید داریم عملیاتها به گونهای طراحی شوند که در یکی دو ساعت باقی مانده از نشست قابلیت اجرایی داشته باشد تا آزمایش و تمرینی صورت بگیرد؛ در مرحله بعد که افراد با تیم خود به مساجدشان اعزام شدند، طراحیهایی با مدت زمان طولانیتر خواهند داشت.
مسؤول دفتر شبکه راهیاری بنیاد هدایت به برنامه پایانی این نشستها اشاره کرد و بیان داشت: در مرحله بعد همه تیمها یکجا جمع میشوند و برخی از گروهها عملیاتی که طراحی کرده اند را ارائه میکنند؛ در این بین فرمی که برای ارزیابی وجود دارد را توضیح میدهیم تا ملاکها و معیارهای طراحی عملیات را بدانند و چند نمونه تکمیل میشود و امتیاز هر گروه نیز در پایان کار در همان فرم مشخص میشود. در ادامه همه عملیاتهای جهاد تبیینی که در مساجد طراحی خواهد شد در چنین فرمهایی پیاده سازی خواهد شد.
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