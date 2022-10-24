کالای خارجی قاچاق به ارزش تقریبی ۹ میلیارد ریال در زنجان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد طراقیه گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان زنجان، هنگام پایش محورهای مواصلاتی به سه دستگاه خودروی سمند، زانتیا ووانت نیسان در یک عملیات، مشکوک و با اقدمات فنی و تخصصی موفق شدند آنها را توقیف کنند.

وی اظهار داشت: مأموران در بازرسی از این خودروها موفق به کشف ۱۰ هزار نخ سیگار، بیش از ۹ هزار قوطی نوشیدنی انرژی‌زا و ۲۹۰ ثوب کاپشن خارجی قاچاق و فاقد هرگونه مدارک گمرکی شدند.

فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به تعیین ارزش ۹ میلیارد ریالی این محموله قاچاق از سوی کارشناسان، افزود: متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

طراقیه خاطر نشان کرد: مبارزه بی‌امان با پدیده شوم قاچاق، از اولویت‌های این پلیس است و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه موارد مشکوک در این زمینه، مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.