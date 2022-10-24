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کد مطلب 5616266
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۲ آبان ۱۴۰۱، ۲۱:۲۳

تایید حضور جاسوسان آمریکایی در بیمارستان کسری پس از فوت مهساامینی

تایید حضور جاسوسان آمریکایی در بیمارستان کسری پس از فوت مهساامینی

امیرآبادی فراهانی، نماینده مجلس گفت: اولین عکس را از مهسا امینی ۲ نفر از اعضای سرویس جاسوسی آمریکا گرفتند.

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    نظرات

    • IR ۲۳:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۲
      18 4
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      بگو مرگ بر آمریکا
    • جاال لال IR ۰۷:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۳
      0 0
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      سلام آیا بهتر نبود اقای امینی پدر مرحوم مهسا امینی از طریق رسانه ای که به انتخاب خود ایشان بود برای جلو گیری از کشته شدن بچه های دیگرآن با منطق یک پدر عزادار برای جلو گیری از داغدار شدن خانواده های دیگر ا رفتاری انسانی ومنطقی بهانه این شلوغی ها را از دست سوئ استفاده گران می گرفتند تا خانواده های
    • IR ۱۱:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۳
      2 0
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      ایا این دونفر دستگیر شدند یا راحت در رفتند چه کسی مقصر است طرف راحت سر از بیمارستان در می اورد حتما در دل دولت هم خانه دارد اصلا مسولین ما وقتی بچه های شان در اروپا وامریکا لانه دارند نیاز به جاسوس نداریم اینها خودشان جاسوس امریکا ونمک پروده شان هستند
    • IR ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۳
      0 0
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      !!!!!

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