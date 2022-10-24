لیدر اصلی اغتشاشات در استان فارس دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رهام‌بخش حبیبی، گفت: در پی اعتراضات مردمی و اغتشاشاتی که افراد معاند در فضای مجازی و حقیقی دنبال می‌کردند، شناسایی و بازداشت عناصر اصلی اغتشاش و اخلال و تخریب اموال عمومی و بروز ناامنی، در دستور کار ویژه پلیس فارس قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران پلیس امنیت عمومی سروستان با اقدامات فنی و تخصصی، یک نفر از عوامل اصلی و محرک اغتشاشات و طراح شعارهای هنجارشکننده را شناسایی و او را در منزلش در سروستان دستگیر کردند.

او یادآور شد: در بازرسی از مخفیگاه متهم ۷ عدد کوکتل مولوتوف ساخته شده و آماده به کار، ۳ هزار بطری خالی شیشه‌ای و ۱۵۰ دست البسه کهنه با هدف استفاده در ساخت کوکتل مولوتوف، ۴ لیتر اسید خالص و با غلظت بالا برای استفاده در اغتشاشات علیه مامورین، اماکن و خودروها، ۸ عدد سرنگ حاوی اسید کشف شده است.

سردار حبیبی ادامه داد: همچنین از منزل این فرد ۳۰ لیتر بنزین، گازوئیل و روغن سوخته، دو جفت دستکش آغشته به رنگ و ۱۰ عدد اسپری رنگ استفاده شده، ۳۰ کیلوگرم ماده شیمیایی (کود آمونیاک)، ۳ دستگاه دوربین، ۴ عدد هارد اکسترنال، ۴۰ عدد انواع سیم کارت‌، یک دستگاه لپ‌تاپ، ۳ عدد گوشی همراه هوشمند، یک جلد دفترچه یادداشت حاوی شعارهایی با مضمون حمایت از گروه‌های معاند و منافقین و یک دستگاه پرینتر رنگی کشف شد.

فرمانده انتظامی استان فارس با اشاره به اینکه در بررسی از سوابق متهم، جرائمی از قبیل جعل عنوان، کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع وجود دارد، تصریح کرد: کارگاه تولید کوکتل مولوتوف منهدم و متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد. حبیبی تصریح کرد که پلیس با کسانی که قصد ایجاد ناامنی و برهم زدن نظم عمومی برای مردم و شهروندان را داشته باشند به شدت و برابر قانون برخورد خواهد کرد.