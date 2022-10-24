کرملین: تهدید استفاده اوکراین از بمب کثیف، واقعی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین با واقعی خواندن تهدید استفاده کی‌یف از «بمب کثیف» تاکید کرد که تصمیم‌گیری درباره باور کردن یا نکردن خطر ناشی از آن، برعهده کشورهای غربی است.

پسکوف گفت: این واقعیت که آنها (غربی‌ها) به اطلاعات طرف روسی اعتماد ندارد، به این معنا نیست که تهدید استفاده از یک بمب کثیف، دیگر احساس نشده و از بین می‌رود.

وی افزود: تهدید همچنان به قوت خود باقی است. این اطلاعات توجه نمایندگان وزارت دفاع روسیه را جلب کرده و حالا به غربی‌ها بستگی دارد که بخواهند این تهدید را باور کنند یا نه.

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه نیز امروز در اظهاراتی جداگانه به این نکته اشاره کرد که مسکو خود را آماده می‌کند تا موضوع استفاده احتمالی کی‌یف از بمب کثیف را در سازمان ملل متحد مطرح کند.

وی تاکید کرده که اطلاعات مسکو درباره این موضوع، ادعای پوچ نبوده و مسکو اطلاعات مشخصی درباره تأسیسات مستقر در اوکراین دارد که قادر به ساخت چنین بمبی هستند.

وزارت دفاع روسیه دیروز اعلام کرد که سرگئی شویگو، وزیر دفاع این کشور نگرانی‌های مسکو درباره استفاده احتمالی اوکراین از بمب کثیف را به اطلاع همتایان فرانسوی، انگلیسی، آمریکایی و ترکیه‌ای خود رسانده است. بنا به گزارش سرویس اطلاعاتی روسیه، ساخت این بمب در مراحل پایانی بوده و به زودی آماده می‌شود.

نگرانی‌های مسکو درباره این موضوع، در بحبوحه افزایش هراس‌ها بین مقامات و رسانه‌های غربی از وقوع جنگ اتمی در اوکراین مطرح شده است؛ در واقع بسیاری از رسانه‌ها و مقامات غربی به وضوح از دکترین روسیه درباره سلاح اتمی بی‌اطلاع بوده و یا به طور عامدانه درباره این موضوع دروغ‌پردازی می‌کنند. بر اساس دکترین روسیه، استفاده از سلاح اتمی بدون وجود تهدیدی ملموس علیه این کشور، ممنوع است.

اسپوتنیک دیروز به نقل از چندین منبع موثق در اوکراین و سایر کشورها که نخواستند نامشان فاش شود، اعلام کرد که کی‌یف در نظر دارد تا با انفجار یک «بمب کثیف» در اوکراین، مسکو را به استفاده از سلاح اتمی و کشتار جمعی در این کشور متهم کند.

«بمب کثیف» که به «دستگاه انتشار رادیولوژیکی» یا RDD نیز معروف است، از ترکیب یک ماده انفجاری متعارف با مواد رادیواکتیو، تشکیل می‌شود. چنین بمبی معمولاً برای انتشار غبار یا دود رادیواکتیو و ایجاد آلودگی رادیواکتیوی، از دینامیت یا سایر مواد منفجره بهره می‌برد.

به گفته این منابع، هدف کی‌یف از چنین اقدام تحریک ‎ آمیزی، متهم کردن مسکو به استفاده از سلاح اتمی و راه‌اندازی یک کارزار جهانی ضدروسی با هدف تضعیف اعتماد به نفس مسکو است.