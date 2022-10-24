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۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۸:۱۰

روسیه: اوکراین در سودای دستیابی به سلاح هسته ای است

روسیه: اوکراین در سودای دستیابی به سلاح هسته ای است

رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه هشدار داد اوکراین در تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه نسبت به جریان سازی غرب در خصوص احتمال بکارگیری سلاح هسته ای در جنگ با اوکراین هشدار داد.

«سرگئی ناریشکین» امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: روسیه لفاظی های غرب در خصوص امکان بکارگیری سلاح هسته ای در نبرد میان روسیه و اوکراین را بسیار نگران کننده می داند.

رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه در ادامه گفت: اینکه رژیم کنونی کی‌یف خواهان دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای است را می توان در چندین موقعیت دید که شروع آن از روزی بود که «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین در کنفرانس امنیتی در مونیخ سخنرانی کرد. جاه‌طلبی‌های او برای دستیابی به سلاح هسته‌ای از آن زمان عیان بود.

ناریشکین تاکید کرد که جهان نباید اجازه دهد این اتفاق را بدهد. رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه همچنین به گفتگوهای دیروز «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه با همتایان ترک، آمریکایی و فرانسوی وی اشاره کرد که در آن شویگو نگرانی روسیه در مورد تحریکات احتمالی اوکراین از جمله از طریق توسل به بمبی به اصطلاح کثیف را مطرح کرد.

به گفته چندین منبع موثق در اوکراین و سایر کشورها که نخواستند نامشان فاش شود، کی‌یف در نظر دارد تا با انفجار یک «بمب کثیف» در اوکراین، مسکو را به استفاده از سلاح اتمی و کشتار جمعی در این کشور متهم کند.

کد مطلب 5616186

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