رایزنی نظامیان ارشد روسیه درباره استفاده از سلاح اتمی بدون پوتین

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه نیوریورک‌تایمز در گزارشی به نقل از چندین مقام ارشد آمریکا مدعی شد که مقامات نظامی عالیرتبه روسیه اخیراً موضوع استفاده از سلاح اتمی تاکتیکی را به بحث گذاشته‌اند.

نیویورک‌تایمز مدعی شد: در این مباحث که در بحبوحه بالا گرفتن لفاظی‌های هسته‌ای روسیه و عقب‌نشینی در میدان نبرد صورت گرفته، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه حضور نداشته است. اما اخبار این گفت‌وگوها به گوش دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا رسیده است.

با این حال، مقامات آمریکایی گفته‌اند که هیچ نشانه‌ای از اقدام روسیه به سمت استقرار سلاح اتمی یا اتخاذ دیگر اقدامات تاکتیکی به منظور آماده‌سازی برای حمله احتمالی به اوکراین، وجود ندارد.

به ادعای نیویورک‌تایمز، اطلاعات مرتبط با گفت‌وگوهای مقامات روس درباره استفاده از سلاح تاکتیکی اتمی، از اواسط اکتبر در میان دولت آمریکا در جریان بوده است.

مقامات آمریکایی درباره سناریوهایی که رهبران نظامی روسیه برای استفاده احتمالی از سلاح اتمی مدنظر قرار داده‌اند، توضیحی ارائه نکرده‌اند اما ویلیام جِی. بِرنز، مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ( C.I.A) پیش از این مدعی شده بود که «استیصال احتمالی پوتین برای کسب پیروزی در اوکراین و عقب‌نشینی‌های ادعایی روسیه در میدان نبرد، می‌تواند مسکو را به سمت استفاده از سلاح اتمی سوق دهد.»

نیویورک‌تایمز مدعی شده که جان کِربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا از ارائه جزئیات درباره این گزارش خودداری کرده است.

این نشریه به نقل از کربی نوشت: از همان ابتدا آشکارا اعلام کردیم که اظهارات روسیه درباره استفاده احتمالی از سلاح اتمی، عمیقاً نگران‌کننده بوده و ما این احتمال را جدی می‌گیریم. همچنان نهایت تلاشمان را می‌کنیم تا این مساله را رصد کرده و هیچ نشانه‌ای مبنی بر آماده‌سازی روسیه برای چنین اقدامی نمی‌بینیم.

بر اساس برآورد پنتاگون، در زرادخانه هسته‌ای روسیه ۲ هزار سلاح اتمی تاکتیکی وجود دارد که برای استفاده در جنگ و با هدف غلبه بر ادوات جنگی متعارف طراحی شده است. تاکنون هیچ سلاح تاکتیکی در جنگ استفاده نشده اما استفاده از این سلاح‌ها به چند طریق از جمله موشک یا بمباران توپخانه‌ای ممکن است.

سلاح تاکتیکی هسته‌ای میزان تخریب کمتری داشته و برای مسافت‌های کوتاه مورد استفاده قرار می‌گیرد. به گفته کارشناسان نظامی، استفاده از سلاح اتمی برای نخستین بار در بیش از ۷۵ سال اخیر، اساساً شکل و مسیر جنگ را تغییر خواهد داد.

به نوشته نیویورک‌تایمز، پوتین برای استفاده از سلاح تاکتیکی اختیار تام داشته و می‌تواند بدون نظرخواهی از ژنرال‌های روس، اقدام به استفاده از آن کند.

گزارش نیویورک‌تایمز در حالی منتشر شده که خبرگزاری اسپوتنیک به‌تازگی در گزارشی به نقل از چندین منبع موثق در اوکراین و سایر کشورها که نخواستند نامشان فاش شود، مدعی شد که کی‌یف در نظر دارد تا با انفجار یک «بمب کثیف» در اوکراین، مسکو را به استفاده از سلاح اتمی و کشتار جمعی در این کشور متهم کند.

سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه گفته بود که احتمال استفاده اوکراین از بمب کثیف در قلمرو خود با هدف مقصر جلوه دادن مسکو و برانگیختن جامعه بین‌الملل علیه روسیه وجود دارد.

آمریکا اظهارات مقامات روسیه درباره استفاده کی‌یف از بمب کثیف را رد کرده است.

«بمب کثیف» که به «دستگاه انتشار رادیولوژیکی» یا RDD نیز معروف است، از ترکیب یک ماده انفجاری متعارف با مواد رادیواکتیو، تشکیل می‌شود. چنین بمبی معمولاً برای انتشار غبار یا دود رادیواکتیو و ایجاد آلودگی رادیواکتیوی، از دینامیت یا سایر مواد منفجره بهره می‌برد.