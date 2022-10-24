به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، «چارلز میشل» رئیس شورای اروپا امروز دوشنبه اذعان کرد که کشورهای اروپایی به دنبال وقوع درگیری ها در کشور اوکراین، به رقابت تسلیحاتی وارد شده اند.

بر اساس اعلام این رسانه، رئیس شورای اروپا در مصاحبه با یک رسانه فرانسوی در این خصوص ادعا کرد که اروپا انتخاب دیگری غیر از ورود به رقابت تسلیحاتی در برابر روسیه نداشت!

«چارلز میشل» در این خصوص اضافه کرد: نگرانم که ما هیچ انتخابی در ارتباط با این موضوع (عملیات نظامی ویژه روسیه) نداشته باشیم. ما به‌ عنوان کشورهای اروپایی باید مسئولیت امنیت شهروندان خود و نسل‌ های آینده را بپذیریم. این وضعیت خوبی نیست ولی ما در یک جهان ایده‌ آل زندگی نمی‌ کنیم.

وی در این خصوص افزود: اتحادیه اروپا به کار روی مکانیسمی برای تدارکات دفاعی مشترک ادامه می‌ دهد. ما یک آژانس دفاعی اروپایی داریم. یکی از موضوعاتی که هم‌ اکنون روی آن کار می‌ کنیم، ایجاد یک بازار مشترک مهمات است. زیرا به‌ دلیل ارسال تجهیزات به اوکراین، باید ذخایر خود را بار دیگر جایگزین کنیم.

در همین ارتباط، «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه دیروز یکشنبه در سخنرانی خود در آغاز نشست صلح در رُم گفت: اجازه ندهیم صلح، گروگان قدرت روسیه شود. صلح امکان پذیر است، اما فقط اگر اوکراینی‌ها تصمیم بگیرند و در زمانی که آنها بخواهند. جنگ در اوکراین پیامدهایی برای ما به همراه داشته است و بارها با «پوتین» (رئیس جمهور روسیه) درباره پیامدهای جنگ در اوکراین صحبت کرده ام. جنگ در اوکراین نمی‌تواند ادامه یابد؛ چرا که زندگی مان در اروپا را تغییر می‌دهد. جنگ منجر به فقر و گرسنگی خواهد شد.

این در حالیست که روسیه تا کنون بارها آمادگی خود را برای گفتگو با کی یف اعلام کرده است.

«ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه پیشتر در سخنانی اعلام کرده بود: تصمیم کی یف در خصوص عدم امکان مذاکره با پوتین، تصمیم غرب بود. حمایت غرب از کی یف تنها درگیری‌ها را طولانی‌تر می‌کند. کی یف از سوی غرب تحت فشار قرار گرفته تا بگوید مذاکره با روسیه غیرممکن است. روسیه قصد ندارد در دامن زدن به لفاظی‌های هسته‌ای شرکت کند. مسکو به اصل غیرقابل قبول بودن جنگ هسته‌ای متعهد است.