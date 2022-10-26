دریافت 20 MB کد مطلب 5617209 https://mehrnews.com/xYLxW ۴ آبان ۱۴۰۱، ۸:۴۰ کد مطلب 5617209 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۴ آبان ۱۴۰۱، ۸:۴۰ لحظه انفجار شدید یک خودرو در اوکراین صبح دیروز یک خودرو در نزدیکی مرکز تلویزیون ملیتوپل اوکراین منفجر شد. کپی شد مطالب مرتبط آیا پوتین دکمه جنگ هسته ای را فشار می دهد؟ مسکو: ناتو به خطوط رویارویی مستقیم با روسیه نزدیک می شود لحظه وقوع انفجار در «استانبول» ترکیه روسیه خواستار برگزاری نشست فوری شورای امنیت شد واکنش «رافائل گروسی» به هشدار روسیه درباره احتمال استفاده اوکراین از «بمب کثیف» روسیه نمایندگان بیشتری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را تحریم کرد برچسبها انفجار انفجار بمب اوکراین جنگ اوکراین
نظر شما