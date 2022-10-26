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کد مطلب 5617209
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۴ آبان ۱۴۰۱، ۸:۴۰

لحظه انفجار شدید یک خودرو در اوکراین

لحظه انفجار شدید یک خودرو در اوکراین

صبح دیروز یک خودرو در نزدیکی مرکز تلویزیون ملیتوپل اوکراین منفجر شد.

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    نظرات

    • غلامحسین IR ۱۲:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      3 2
      پاسخ
      پوتین هم نامش درتاریخ ماندگار میشود خواهید دید
    • مهدی IR ۱۷:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      اوکراین هم هنوز از پیکان استفاده میکنه

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