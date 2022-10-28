ادعای «جان کربی» درباره قریب الوقوع بودن آزمایش هسته ای کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفت که آمریکا آمادگی خود را برای مذاکره بدون پیش شرط با «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی که منجر به خلع سلاح اتمی شبه جزیره کره شود، اعلام کرده است.

«جان کربی» این سخنان را امروز جمعه در پاسخ به خبرنگار شبکه تلویزیونی المیادین درباره تحولات کره شمالی اظهار داشت و افزود: ما همچنان معتقدیم که پیونگ یانگ به زودی بمب هسته‌ای آزمایش خواهد کرد. آمریکا برای مقابله با این اقدامات تنش آفرین، حضور اطلاعاتی خود را در منطقه و همچنین از طریق متحدانش تقویت کرده است.

گفتنی است که آمریکا، ژاپن و کره جنوبی متعهد شدند که اگر کره شمالی هفتمین آزمایش هسته‌ای خود را انجام دهد، «پاسخی بی نظیر» به آن خواهند داد. واشنگتن و متحدانش همچنین معتقدند که کره شمالی ممکن است آزمایش بمب‌های هسته‌ای را برای اولین بار از سال ۲۰۱۷ از سر بگیرد.

شلیک موشک‌های بالستیک کره شمالی در شرایطی انجام شد که کره جنوبی در آستانه پایان دادن به رزمایش «هوگوک» بود و قرار است هفته آینده هم این کشور و آمریکا یک رزمایش بزرگ هوایی مشترک موسوم به «طوفان هشیار» برگزار کنند.