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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۶:۱۹

پس از دریافت موشک‌های آمریکایی:

اوکراین: با موشک‌های آمریکایی شبه‌جزیره کریمه را هدف قرار می‌دهیم

اوکراین: با موشک‌های آمریکایی شبه‌جزیره کریمه را هدف قرار می‌دهیم

یک مقام ارشد نظامی اوکراین مدعی شد کی‌یف می‌تواند با موشک‌های دوربرد شبه‌جزیره کریمه و کشتی‌های جنگی روسیه را هدف قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «وادیم اسکیپتسکی»، سخنگوی اداره اطلاعات وزارت دفاع اوکراین در گفت‌گویی تلویزیونی اعلام کرد کی‌یف می‌تواند با تسلیحات دوربردی که غرب در اختیارش قرار داده، شبه‌جزیره کریمه را هدف قرار دهد.

وی این اظهارات را در پاسخ به این سوال بیان کرد که آیا اوکراین می‌تواند با استفاده از موشک‌ها و پرتاب‌گرهای آمریکایی «هیمارس» و «ام ۲۷۰» کریمه را هدف قرار دهد.

این مقام اوکراینی در این باره افزود: در حال حاضر کریمه، به مرکز اصلی جابه‌جایی همه تجهیزات و تسلیحات نظامی تبدیل شده که از فدراسیون روسیه به جنوب خاک ما منتقل می‌شوند. بیش از هر چیزی، مجموعه‌ای ازسخت‌افزارهای نظامی، مواد و مهمات در کریمه متمرکز شده و سپس برای تأمین نیروهای اشغال‌گر روسیه، (به اوکراین) فرستاده می‌شوند.

اسکیپتسکی در ادامه گفت اوکراین همچنین به دنبال حمله به کشتی‌های جنگی ناوگان دریای سیاه روسیه است که در شبه‌جزیره کریمه مستقر هستند. از این کشتی‌ها برای پرتاب موشک‌های کروز استفاده می‌شود و بنابراین از اهدافی هستند که باید هدف قرار بگیرند.

تهدیدات این مقام اوکراینی یک روز پس از آن بیان می‌شود که «الکسی رزنیکوف»، وزیر دفاع اوکراین اعلام کرد که کی‌یف نخستین محموله سامانه‌های ام -۲۷۰ را را دریافت کرده است.

شبه‌جزیره کریمه واقع در شرق اوکراین که اکثریت ساکنان آن روس‌تبار هستند سال ۲۰۱۴ در یک همه‌پرسی تحت حاکمیت روسیه قرار گرفت، اما آمریکا و کشورهای غربی همچنان کریمه را بخشی از خاک اوکراین می‌دانند و به همین علت بعد از الحاق کریمه به روسیه تحریم‌های شدیدی علیه مسکو اعمال کردند.

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کد مطلب 5540676

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    نظرات

    • سعید IR ۲۲:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
      4 7
      پاسخ
      روسیه بارها هشدار داده که هر گونه حمله اوکراین با موشک های امریکا به روسیه به منزله حمله امریکا به روسیه است که واکنش سخت روسیه را در پی داره اگر جای اوکراین بودم با موشک های امریکا به روسیه حمله می کردم تا پای امریکا هم به جنگ با روسیه باز بشه .
    • IR ۲۰:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
      3 10
      پاسخ
      به نظرم بهتره روسیه حمله بزرگی شروع کنه اوکراین جز خاک خودش قرار بده هر کشور اروپایی خواست اقدامی انجام بده با موشک های اتمی نابودشون کنه دیگه دوران سلطه غرب تمام شده
    • حسن IR ۲۳:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
      2 1
      پاسخ
      شبه جزیره کریمه مال تاتارهای کریمه هست به روسیه ربطی نداره و انشالله به زودی این اشغال پایان میابه
    • IR ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۳۰
      1 0
      پاسخ
      به نظر من مردم دیوانه اند تاکی جنگ باشه
    • احمدی IR ۲۱:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۳۰
      2 0
      پاسخ
      جنگ اوکراین یک ظلم بزرگی به مردم شجاع اوکراین است، روسیه به بهانه واهی خطر ناتو به اوکراین تجاوز نظامی کرده، پوتین یک دیکتاتور احمق است، همه میدانند که ناتو یک پیمان دفاعی است، و اگر کشوری حمله کنه مسئولیت دفاعی دارد، روسبه هم میتوانست با کشورهای دیگر جهان پیمان دفاعی تشکیل بدهد.

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