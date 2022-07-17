به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «وادیم اسکیپتسکی»، سخنگوی اداره اطلاعات وزارت دفاع اوکراین در گفت‌گویی تلویزیونی اعلام کرد کی‌یف می‌تواند با تسلیحات دوربردی که غرب در اختیارش قرار داده، شبه‌جزیره کریمه را هدف قرار دهد.

وی این اظهارات را در پاسخ به این سوال بیان کرد که آیا اوکراین می‌تواند با استفاده از موشک‌ها و پرتاب‌گرهای آمریکایی «هیمارس» و «ام ۲۷۰» کریمه را هدف قرار دهد.

این مقام اوکراینی در این باره افزود: در حال حاضر کریمه، به مرکز اصلی جابه‌جایی همه تجهیزات و تسلیحات نظامی تبدیل شده که از فدراسیون روسیه به جنوب خاک ما منتقل می‌شوند. بیش از هر چیزی، مجموعه‌ای ازسخت‌افزارهای نظامی، مواد و مهمات در کریمه متمرکز شده و سپس برای تأمین نیروهای اشغال‌گر روسیه، (به اوکراین) فرستاده می‌شوند.

اسکیپتسکی در ادامه گفت اوکراین همچنین به دنبال حمله به کشتی‌های جنگی ناوگان دریای سیاه روسیه است که در شبه‌جزیره کریمه مستقر هستند. از این کشتی‌ها برای پرتاب موشک‌های کروز استفاده می‌شود و بنابراین از اهدافی هستند که باید هدف قرار بگیرند.

تهدیدات این مقام اوکراینی یک روز پس از آن بیان می‌شود که «الکسی رزنیکوف»، وزیر دفاع اوکراین اعلام کرد که کی‌یف نخستین محموله سامانه‌های ام -۲۷۰ را را دریافت کرده است.

شبه‌جزیره کریمه واقع در شرق اوکراین که اکثریت ساکنان آن روس‌تبار هستند سال ۲۰۱۴ در یک همه‌پرسی تحت حاکمیت روسیه قرار گرفت، اما آمریکا و کشورهای غربی همچنان کریمه را بخشی از خاک اوکراین می‌دانند و به همین علت بعد از الحاق کریمه به روسیه تحریم‌های شدیدی علیه مسکو اعمال کردند.

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