بازداشت ۶۰ نفر در عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج آنلاین، مقامات سعودی از بازداشت ۶۰ نفر در این کشور خبر دادند.

این افراد به اتهام فساد مالی و اداری در وزارتخانه های مختلف این کشور از جمله دفاع و کشور بازداشت شده اند.

سازمان موسوم به مبارزه با فساد عربستان اعلام کرد که در ماه ربیع الاول ۱۴۴۴ هجری قمری (اواخر سپتامبر تا ۲۵ اکتبر) ۳۴۲۶ اقدام نظارتی را انجام داده که منجر به تشکیل تعدادی پرونده‌های جنایی و اداری شده است.

بر اساس گزارش این سازمان، ۱۴۸ نفر مورد رصد قرار گرفتند و تعداد بازداشت شدگان به ۶۰ نفر رسیده است.

سازمان موسوم به مبارزه با فساد عربستان تاکید کرد که این کارمندان از وزارت‌خانه‌های دفاع، بهداشت، شهرداری، امور دهیاری‌ها و مسکن بودند.

این سازمان در ادامه افزود: این افراد به اتهام رشوه، سوء استفاده از قدرت، پولشویی و تزویر و جعل بازداشت شدند.