اعلام اسامی داوران هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی داوران هفته یازدهم لیگ برتر به شرح زیر است:

پنجشنبه ۵ آبان ۱۴۰۱

‌* تراکتور و ملوان بندرانزلی

داوران: مهدی سیدعلی، آرمان اسعدی، هیوا بهمنی، محمدباقر پورباقر ناظر: مسعود مرادی

* پرسپولیس و مس کرمان

داوران: عباس راکی، علیرضا ایلدروم، مهدی سیفی، سعاد وفاپیشه ناظر: محمود رفیعی

* صنعت نفت آبادان و پیکان تهران

داوران: علی بای، حسین مرادی، امید افخمی، ایمان کهیش ناظر: رسول فروغی

فولاد خوزستان و گل گهر سیرجان

داوران: موعود بنیادی فرد، قهرمان نجفی، حامد صفایی، میثم حیدری ناظر: محسن قهرمانی

جمعه ۶ آبان ۱۴۰۱

* هوادار تهران و استقلا ل

داوران: حسن اکرمی، سعید قاسمی، یوسف مغروری، مهرداد خسروی ناظر: اسماعیل صفیری

* مس رفسنجان و سپاهان

داوران: یاسر همرنگ، محمد عطایی، عباس پورحیدری، مهدی اجاقی ناظر: حیدر شکور

* آلومینیوم اراک و نساجی مازندران

داوران: امیر عرب براقی، هادی طوسی، مرتضی سلمان نژاد، احمد محمدی ناظر: حسن کامرانی فر

* ذوب آهن و نفت مسجد سلیمان

داوران: ناصر جنگی، حسن انتظاری، اسماعیل احمدی، عنایت قوچ کانلو ناظر: علیرضا کهوری