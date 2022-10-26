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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۵۶

اعلام اسامی داوران هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال

اعلام اسامی داوران هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال

داوران بازی‌های هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال کشور مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی داوران هفته یازدهم لیگ برتر به شرح زیر است:

پنجشنبه ۵ آبان ۱۴۰۱

* تراکتور و ملوان بندرانزلی
داوران: مهدی سیدعلی، آرمان اسعدی، هیوا بهمنی، محمدباقر پورباقر ناظر: مسعود مرادی

* پرسپولیس و مس کرمان
داوران: عباس راکی، علیرضا ایلدروم، مهدی سیفی، سعاد وفاپیشه ناظر: محمود رفیعی

* صنعت نفت آبادان و پیکان تهران
داوران: علی بای، حسین مرادی، امید افخمی، ایمان کهیش ناظر: رسول فروغی

فولاد خوزستان و گل گهر سیرجان
داوران: موعود بنیادی فرد، قهرمان نجفی، حامد صفایی، میثم حیدری ناظر: محسن قهرمانی

جمعه ۶ آبان ۱۴۰۱
* هوادار تهران و استقلا ل
داوران: حسن اکرمی، سعید قاسمی، یوسف مغروری، مهرداد خسروی ناظر: اسماعیل صفیری

* مس رفسنجان و سپاهان
داوران: یاسر همرنگ، محمد عطایی، عباس پورحیدری، مهدی اجاقی ناظر: حیدر شکور

* آلومینیوم اراک و نساجی مازندران
داوران: امیر عرب براقی، هادی طوسی، مرتضی سلمان نژاد، احمد محمدی ناظر: حسن کامرانی فر

* ذوب آهن و نفت مسجد سلیمان
داوران: ناصر جنگی، حسن انتظاری، اسماعیل احمدی، عنایت قوچ کانلو ناظر: علیرضا کهوری

کد مطلب 5617380

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