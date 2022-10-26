به گزارش خبرنگار مهر، سیدعبدالرسول علم الهدی مدیر مرکز فرهنگی و اجتماعی دانشگاه جامع امام حسین (ع) در میزگرد جایگاه تربیت در سیاستگذاری حجاب و تأثیر آن در وضعیت فرهنگی اجتماعی ایران، با بیان اینکه سیاستگذاری تربیت در تمام جوامع کاملاً قابل فهم است فصل مشترک آن‌ها جامعه پذیری است؛ گفت: کادرسازی به معنی هویت یابی هم باید در جامعه انجام شود.

علم الهدی با بیان اینکه سیاستگذاری‌های تربیتی سیاستگذاری‌هایی بر مبنای فرهنگی و با رویکردی فرهنگی است؛ گفت: ما در حوزه سیاست گذاری همواره معنای متفاوتی از تربیت را نسبت به آموزش در نظر داریم؛ کادرسازی در جامعه ایرانی هم با کادر سازی در جوامع دیگر متفاوت خواهد بود.

این محقق دانشگاه امام حسین در تعریف واژه تربیت گفت: تربیت فرآیندی تعاملی و مستمر میان دو عامل انسانی است که از یک جهت زمینه سازی و از جهت دیگر حرکتی ارادی و آگاهانه است؛ برای رشد همه جانبه استعدادها در جهت حیات طیبه و کمال انسانی که همان ظهور ربوبیت الهی است.

علم الهدی با بیان اینکه تربیت باید دارای این سه رکن اساسی باشد؛ گفت: ظهور ربوبیت الهی، وجود دو انسان و حرکت آزادانه و ارادی سه بخش اصلی این تربیت است.

وی با طرح این سوال که آیا این مسائل قابلیت سیاستگذاری دارد گفت: قطعاً این موارد باید با سیاست گذاری کنترل شود این جریانی مربوط به اجتماع است و تنها تصمیمی فردی نیست.

این محقق با بیان اینکه ما یک امت واحد هستیم که باید برای هدایت و تربیت یکدیگر دغدغه داشته باشیم گفت: سیاست تربیتی یکی از اصول اساسی سیاست گذاری عامه جامعه اسلامی است؛ جامعه‌ای که تحت هدایت ولایت الهی است.

وی با اشاره به اعتراضات برخی دانشجویان نسبت به موضوع حجاب گفت: مشخص است که بسیاری از انگیزه‌های غیر از حجاب پشت این اعتراضات است و هنوز به یک جنبش دانشجویی جدی تبدیل نشده است.

وقتی به خانواده اشاره می‌کنیم به هیچ عنوان نباید با سایه همجنس گرایی مواجه شویم

علم الهدی با بیان اینکه دنیای رسانه‌ای امروز بلندگوها و خواسته‌ها را تغییر می‌دهد افزود: بخش زیادی از جامعه امروز ما حجاب را قبول دارد اما رسانه‌ها فرایندهای جدید ایجاد و خواسته‌های دیگری را مطرح می‌کنند؛ ما تحت تأثیر بلندگوهای رسانه‌ای در زمینه تربیت قرار می‌گیریم.

علم الهدی سالم سازی جامعه را خواسته اصلی مردم از حکومت دانست و گفت: باید شرایط زیست اخلاقی ما در جامعه وجود داشته باشد. باید خانواده پاس داشته شود. وقتی به خانواده اشاره می‌کنیم به هیچ عنوان نباید با سایه همجنس گرایی مواجه شویم. به هیچ وجه نباید فیلم‌هایی تولید کنیم که در آن حقارت زن و تحقیر زن را که محور خانواده است؛ ببینیم.

ظهور اجتماعی صرفاً به معنای تظاهرات و اعتراض در کف خیابان نیست. ظهور اجتماعی می‌تواند در رسانه باشد.

وی با طرح این سوال که آیا سینمای ما تاکنون در این محور اخلاقی خانواده، زن را نشان داده است گفت: این جاست که ما با تناقض در میان سیاست‌ها و محصولات رسانه‌ای تولیدی خودمان مواجه هستیم.

علم الهدی تلاش برای ترویج حجاب را درخواست مردم از حکومت عنوان کرد و افزود: ظهور اجتماعی صرفاً به معنای تظاهرات و اعتراض در کف خیابان نیست. ظهور اجتماعی می‌تواند در رسانه باشد. ظهور اجتماعی می‌تواند یک اقدام دانشجویی باشد می‌تواند اعلام درخواست‌ها در حوزه‌های عمومی باشد. در ظهور اجتماعی مردم با سیاست‌های اجتماعی مواجه می‌شوند و ممکن است با این سیاست‌ها موافق نباشند و حتی ممکن است ما نسبت به سیاست‌ها واگرایی داشته باشیم.

این محقق ماهواره را یک مثال در مخالفت اجتماعی خواند و گفت: به عنوان مثال استفاده از ماهواره حرام و ممنوع است اما ۷۰ درصد استفاده کنندگان تلویزیونی در کشور، ماهواره هم دارند. خارج از اینکه ما این آمار را بپذیریم یا خیر قبول داریم که جمعیتی از استفاده کنندگان تلویزیون از ماهواره هم استفاده می‌کند. آیا ۷۰ درصد ضد جمهوری اسلامی هستند؟ آیا کسانی که ماهواره دارند ضد جمهوری اسلامی می‌اندیشند یا حتی مخالف رسانه ملی هستند؟ خب این‌طور نیست.

ظهور اجتماعی می‌تواند یک اقدام دانشجویی باشد؛ در ظهور اجتماعی مردم با سیاست‌های اجتماعی مواجه می‌شوند.

علم الهدی خاطر نشان کرد: واکنش گران در عرصه سیاست گذاری اجتماعی یا تاثیرگذاران و یا تأثیر پذیران از آن تصمیم اجتماعی هستند. شاید در برخی مواقع ما میان کنشگران گونه شناسی نداشتیم اما به صورت کلی سیاست گذاری ها مشخص است.

وی با اشاره به مصوبه سال ۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: این مصوبه تمامی ذی‌نفعان و کنشگران را مشخص می‌کند. مصوبه اخیری هم که در ستاد امر به معروف و نهی از منکر طراحی شده، توسعه‌دهنده همان مصوبه است که طی آن ۱۶ دستگاه اجرایی کشور موظف به برخی سیاست‌ها شدند. در نهایت باید از این دستگاه‌های اجرایی پرسیده شود آیا به وظایف خود درست عمل کرده‌اند یا خیر.