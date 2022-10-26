آموزش ترکیبی رویکرد جدید نظام آموزشی است

به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از راهنمای عمل آموزش ترکیبی دوره ابتدایی و متوسطه عصر امروز در وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

حجت الاسلام علی لطیفی رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در این آئین گفت: ما تجربه‌ها را می‌آموزیم و بر اساس تجربه وضع خود را ارتقا می‌دهیم. کرونا تجربه ما را هم در موضوع استفاده از فناوری‌ها افزایش داد و ما این رسانه‌ها را جدی گرفتیم. اتفاقاتی در عرصه رسانه‌های دیجیتال افتاد که هیچگاه باور نمی‌کردیم به این آسانی بتوانیم آنها را انجام دهیم.

وی شبکه شاد و باور معلمان به تولید محتوا را از مهمترین آثار شروع کرونا و استفاده از فضای مجازی در نظام آموزشی دانست و گفت: راهنمای عمل آموزش ترکیبی یک قطعه از پازل نظام آموزشی در مواجهه با دنیای جدید است.

حجت الاسلام لطیفی در تشریح آموزش ترکیبی گفت: نکته اول تصویر ما از آموزش ترکیبی است که ما درباره رویکرد جدید در آموزش صحبت می‌کنیم. رویکرد جدید در برنامه ریزی آموزشی نگاه ترکیبی است که یک نگاه متفاوت در یادگیری خواهد بود.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی افزود: در نگاه جدید به آموزش، ما باید معلم را توانمند کرده و محوریت معلم را باید جدی بگیریم. در آموزش ترکیبی همچنان محوریت با آموزش حضوری است به واسطه گسترش فضای مجازی رسانه‌ها در خدمت آموزش هستند و هیچگاه آموزش در خدمت فضای مجازی نیست فضای مجازی برای غنی‌تر شدن آموزش به کار گرفته می‌شود.

حجت الاسلام لطیفی خاطر نشان کرد: اگر می‌خواهیم این حرکت ادامه دار باشد و به واسطه مسائلی همچون ویروس کرونا آموزش متوقف نشود باید رویکرد و راهبرد جدید که همان آموزش ترکیبی است پیگیری کنیم.