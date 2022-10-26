معاون وزیر امور خارجه قطر با باقری دیدار و گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت قطری به ریاست محمد الخلیفی معاون وزیر خارجه قطر در امور منطقه‌ای امروز با علی باقری معاون سیاسی وزیر خارجه دیدار کرد.

علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه و محمد بن عبدالعزیز الخلیفی معاون وزیر خارجه قطر در امور منطقه‌ای در این دیدار در خصوص تحولات منطقه‌ای و روابط دوجانبه گفتگو کردند.

باقری در این دیدار بر گسترش همکاری‌های دوجانبه میان تهران و دوحه اشاره و تحکیم روابط دو کشور را از سیاست‌های دولت سیزدهم برشمرد.

الخلیفی هم بر اراده دولت قطر برای همکاری در موضوعات مورد علاقه مشترک و مسائل منطقه‌ای، بین المللی و دو جانبه تاکید کرد.