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۷ آبان ۱۴۰۱، ۸:۲۴

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

«گالیله» به سالن اصلی تئاتر شهر نرسید/ توافق برای اجرا در ۱۴۰۲

«گالیله» به سالن اصلی تئاتر شهر نرسید/ توافق برای اجرا در ۱۴۰۲

کارگردان نمایش «گالیله» که قرار بود آبان و آذر سال جاری در مجموعه تئاتر شهر روی صحنه برود، اعلام کرد که این اثر نمایشی با توجه به شرایط فعلی اجرا نمی‌شود.

شهاب‌الدین حسین‌پور کارگردان نمایش «گالیله» که قرار بود در پاییز سال جاری در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه برود، درباره وضعیت اجرای این اثر به خبرنگار مهر گفت: پیش از شیوع ویروس کرونا قرار بود نمایش «گالیله» را روی صحنه ببریم و ۳ ماه تمرین کردیم که این امر آن زمان با توقف تمرین‌ها میسر نشد و با پایان تعطیلی دوران کرونایی تئاتر بار دیگر تصمیم به تمرین و اجرای نمایش گرفتیم. از ۵ ماه پیش تمرین‌های «گالیله» را در سخت‌ترین شرایط شروع کردیم و قرار بود نیمه دوم سال جاری نمایش را در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه ببریم.

وی یادآور شد: مرحله بازبینی نمایش «گالیله» انجام و پس از برگزاری چندین جلسه بابت مسائل نظارتی، مجوز اجرای نمایش صادر شد. اما با اتفاقاتی که در یک ماه اخیر رخ داد، تمرین‌های نمایش متوقف شد و طی گفتگویی که با عوامل نمایش داشتیم متاسفانه به این تصمیم رسیدیم که با توجه به شرایط فعلی و وضعیت کنونی اجراهای تئاتر، نمایش «گالیله» را روی صحنه نبریم.

حسین‌پور تأکید کرد: بابت تمرین و تولید نمایش «گالیله» تا پیش از توقف آن چند صد میلیون تومان هزینه کردیم و مقروض شده‌ایم که بدون جبران این خسارت ادامه راه ممکن نیست. از این رو جلساتی با مدیرکل هنرهای نمایشی داشتیم که ایشان اعلام کردند خسارت‌های مالی ما را جبران می‌کنند و ما پیگیر تحقق این امر هستیم.

این هنرمند تئاتر در پایان درباره اینکه آیا تصمیمی بر اجرای نمایش «گالیله» در مقطع زمانی دیگر هست یا نه، گفت: طی توافق کتبی که با ریاست مجموعه تئاتر شهر شکل گرفته است، مقرر شد نمایش «گالیله» در مهر و آبان سال ۱۴۰۲ در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به مدت ۴۵ شب روی صحنه برود. امیدوارم این نمایش در شرایطی مناسب، آرام و بدون التهاب که حال مردم خوب باشد روی صحنه برود و نتیجه زحمات چند ساله گروه پرتلاش و درخشان این اثر، به ثمر بنشیند.

کد مطلب 5618350
فریبرز دارایی

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