رئیس سازمان هنری و سینمایی دفاع مقدس به تئاتر شهر آمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، امیرمحمود سزاوار رئیس سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس شامگاه روز یکشنبه هشتم آبان ماه با حضور در تئاتر شهر ضمن دیدار با سید محمدجواد طاهری رئیس مجموعه به تماشای نمایش «شراره» به کارگردانی محمد مهدی خاتمی در تالار سایه نشست.

رئیس سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس در دیدار با رئیس مجموعه تئاتر شهر ضمن ارائه توضیحاتی از فعالیت ها و اولویت های مورد نظر مجموعه تحت مدیریت خود بیان کرد: تئاتر از جمله هنرهای ارزشمندی است که هر مجموعه فرهنگی می تواند برای توسعه آن نهایت تلاش خود را انجام دهد. بنده هم به دلیل وظایفی که به عهده دارم و هم علاقه مندی هایم به هنر نمایش همراه با همکارانم در سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس کوشش می کنیم تا ارتباط دهنده موثری میان اهالی شریف تئاتر با نیروهای مسلح باشیم.

وی ضمن تشریخ برخی از فعالیت های صورت گرفته در سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس به برگزاری جشنواره تئاتر «سنگر» اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با فعالیت های موثری که توسط جناب ایرج افشاری از هنرمندان تلاشگر حوزه تئاتر در مجموعه ما صورت گرفت ما شاهد برگزاری جشنواره تئاتر سنگر بودیم که توانست در همین گام های اولیه تعامل خوبی با هنرمندان برقرار کند و امیدوارم چنین رویکردی به واسطه همراهی بیشتر هنرمندان این عرصه و مجموعه های ارزشمندی چون تئاتر شهر استمرار داشته و ما بتوانیم در راستای تولید آثار مرتبط با دفاع مقدس و مقاومت به دستاوردهای مناسبی برسیم که مخاطبان نیز با این آثار نمایشی ارتباط خوبی بگیرند.

رئیس سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد: اگر بتوانیم فرهنگ دفاع مقدس را به درستی و با زبان نسل امروز جامعه به آنها منتقل کنیم یقین دارم، این ژانر می تواند تبدیل به یک ابزار رسانه ای موثر برای توسعه تئاتر باشد. من همواره تاکید می کنم که چنین رویکردی بخشی از وظیفه ما برای نسل امروز جامعه ایرانی است که می تواند تبدیل به بخشی از افتخارات ما شود.

سید محمدجواد طاهری رئیس تئاتر شهر نیز در این دیدار ضمن قدردانی از امیر سزاوار برای حضور در این مجموعه، به تاثیرگذاری جریان تئاتر مقاومت و دفاع مقدس در معرفی هنرمندان مطرح عرصه تئاتر اشاره کرد و گفت: بسیاری از هنرمندانی که اکنون تبدیل به حرفه‌ای ترین هنرمندان در عرصه های مختلف تئاتر، سینما و تلویزیون شده اند برخاسته از جریان تئاتر دفاع مقدس هستند. هنرمندانی که متاسفانه با تغییر شرایط و برخی از کم کاری ها از این بدنه جدا شدند. فضایی که رویکرد اقتصادی و بازاری به تئاتر و کمبود توجه به آثار تاثیرگذار و جریان ساز در حوزه تئاتر مقاومت، انگیزه های بسیاری را گرفت.

وی ادامه داد: آنچه در جریان تئاتر دفاع مقدس می تواند بیش از هر نکته دیگر مورد توجه قرار گیرد، پرهیز از شتابزدگی و شعارزدگی است. موضوعی که طی سالیان اخیر متاسفانه روند رو به رشدی داشته و می بایست روی آن تمرکز بیشتری کرد. این در حالی است که توجه به مولفه های مهمی چون ادبیات و تاریخ این سرزمین که گنجینه ای تمام نشدنی در فرهنگ و هنر این سرزمین است می تواند بازوی محرک و موثری برای الگوسازی و تربیت تفکرات جدید در حوزه تئاتر دفاع مقدس باشد. ما می توانیم از این مولفه ها بهره برداری بیشتری داشته باشیم به شرط اینکه فضای موجود را به صورت دقیق و علمی آسیب شناسی کنیم.

این بازیگر و کارگردان تئاتر تصریح کرد: آموزش، تولید و اجرا سه رکن اصلی و اساسی فرآیند تئاتر است. موضوعاتی که می تواند با دقت نظر در حوزه تئاتر مقاومت به دور از مناسبت ها و روزهای مرتبط با این دوران باشکوه مورد توجه بیشتری قرار گیرد و در کنار موضوعات مغفول مانده جنگ که تعدادشان هم کم نیست تبدیل به گنجینه ای تمام نشدنی برای بهره برداری روی صحنه تئاتر شود.

محمدمهدی خاتمی کارگردان نمایش «شراره» نیز پس از پایان اجرای سوم این اثر نمایشی از حضور رئیس سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس قدردانی کرد.

بعد از این دیدار لوح قدردانی از سوی رئیس سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس به محمد مهدی خاتمی کارگردان نمایش «شراره» اهدا شد.

«شراره» عنوان تازه ترین اثر نمایشی تئاتر شهر است که طی روزهای گذشته به نویسندگی و کارگردانی محمدمهدی خاتمی اجرای خود را در تالار سایه مجموعه آغاز کرده است.

در این اثر نمایشی که ساعت ۱۹ به مدت زمان ۷۰ دقیقه و قیمت بلیت ۷۰ هزار تومان روی صحنه می رود، نسرین نکیسا، شهرام مسعودی، تکتم اخجوانی، امینا خاتمی، مرجان علوی، مجتبی زادفر، پرویز گوهری راد،امیراحسان امیرپور، محمد مهدی خاتمی، غلامرضا عارف نژاد و حامد وکیلی به عنوان بازیگر حضور دارند.