جنبش مجاهدین فلسطین حمله تروریستی به شاهچراغ را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، جنبش مجاهدین فلسطین روز پنج شنبه حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ در شهر شیراز را که به شهادت و زخمی شدن شماری از هموطنان منجر گردید، محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، جنبش مجاهدین در بیانیه‌ای تاکید کرد که عملیات تروریستی در امت اسلامی که به سود تنها دشمن آن یعنی رژیم صهیونیستی و متحدان آن است، در راستای منحرف کردن رویکرد صحیح امت صورت می‌گیرد.

جنبش مجاهدین همچنین این حادثه تروریستی را به ملت و رهبری ایران تسلیت گفت و برای خانواده‌های شهدا صبر و بردباری مسئلت کرد.

لازم به ذکر است که دیروز چهارشنبه یک تروریست مسلح داعش با ورود به حرم مطهر شاهچراغ در شیراز، زائران را به رگبار بست. بنا بر اعلام مقامات و گزارش‌های رسمی در این حمله تروریستی تاکنون ۱۵ نفر به شهادت رسیدند و ۱۹ نفر نیز زخمی شدند. گروه تروریستی داعش در بیانیه‌ای مسئولیت حمله را بر عهده گرفت.

پیشتر نیز ترکیه، چین، روسیه، ونزوئلا، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، سوریه، عمان، امارات و پاکستان حمله تروریستی در حرم مطهر شاهچراغ (ع) را محکوم و با مردم و دولت ایران ابراز همدردی و همبستگی کردند.