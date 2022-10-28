رئیس شورای عالی سیاسی یمن حمله تروریستی به شاهچراغ را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، رئیس شورای عالی سیاسی یمن پیام تسلیتی را به مناسبت حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ (ع)، به ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران ارسال کرد.

بر اساس این گزارش، «مهدی المشاط» رئیس شورای عالی سیاسی یمن در این پیام بر همبستگی یمن با دولت و ملت جمهوری اسلامی در مبارزه با تروریسم و اقدامات جنایتکارانه و تخریبی و تمام چالش ها و توطئه هایی که امنیت و ثبات ایران و کشورهای منطقه و ملت های آزادیخواه آن را هدف قرار داده است، تاکید کرد.

المشاط همچنین این حمله تروریستی بزدلانه را که با تمام شرایع آسمانی و ارزش ها و معاییر انسانی در تضاد است، به شدت محکوم کرد.

این در حالی است که دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن هم حمله تروریستی روز چهارشنبه به حرم مطهر شاهچراغ (ع) در شیراز را محکوم کرد.

دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن این اقدام تروریستی را تلاشی مذبوحانه از سوی دشمنان از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی برای لطمه به امنیت و ثبات جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد.

این دفتر روز پنج شنبه با صدور بیانیه‌ای به خانواده‌های شهدای این حمله تروریستی و جمهوری اسلامی ایران تسلیت گفت و برای مجروحان شفای عاجل مسئلت کرد.

در این بیانیه آمده است: ما به آگاهی و هوشیاری ملت مسلمان و عزیز ایران و قدرت آنها برای خنثی سازی هر طرحی که هدفش ضربه به امنیت و ثبات در این کشور است، اطمینان داریم.

لازم به ذکر است که دیروز چهارشنبه یک تروریست مسلح داعش با ورود به حرم مطهر شاهچراغ در شیراز، زائران را به رگبار بست. بنا بر اعلام مقامات و گزارش‌های رسمی در این حمله تروریستی تاکنون ۱۵ نفر به شهادت رسیدند و ۱۹ نفر نیز زخمی شدند. گروه تروریستی داعش در بیانیه‌ای مسئولیت حمله را بر عهده گرفت.

پیشتر نیز ترکیه، چین، روسیه، ونزوئلا، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، سوریه، عمان، امارات و پاکستان حمله تروریستی در حرم مطهر شاهچراغ (ع) را محکوم و با مردم و دولت ایران ابراز همدردی و همبستگی کردند.