به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی، سازمان سینمایی بیانیه‌ای را در محکومیت حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ (ع) صادر کرد.

متن این بیانیه به این شرح است: باردیگر دست معاندان، بد خواهان و دشمنان قسم خورده این آب وخاک از آستین جنایتکاران بیرون آمد و تعدادی از زائران بی گناه حرم مطهر حضرت احمدبن موسی، شاهچراغ (ع) را مظلومانه به خاک و خون کشید.

این اولین بار نیست که دست دشمنان ناجوانمردانه به خون هموطنان ما آغشته می‌شود. در بیش از چهار دهه‌ای که از عمر باشکوه انقلاب اسلامی می‌گذرد، دشمنان قسم خورده منطقه‌ای و فرامنطقه ای از انجام هیچ دنائت و جنایتی در حق مردم شریف و مظلوم ایران فرو گذار نکرده‌اند. با این وجود انقلاب اسلامی با صلابت تر از پیش، همچون رودی پر خروش بی توجه به موانع به راه خود ادامه داده است.

عمل ضد انسانی، مذبوحانه و جنایتکارانه حمله به حرم مطهر شاهچراغ که باعث شهید و زخمی شدن عده‌ای از زائران این حرم شد، ادامه همان سیاست‌های به بن بست رسیده، حقیر و خونبار دشمن در ترور کور مردم عادی و غیر نظامی است که هدفی جز تفرقه و جدایی بین شیعه و سنی را دنبال نمی‌کند. نقشه‌ای که به مدد هوشمندی مردم تا امروز نا کام مانده است.

سازمان سینمایی کشور ضمن محکوم کردن این عمل شنیع و غیر انسانی که آن را نشانه‌ای روشن از عجز و استیصال دشمن در برابر اراده آهنین مردم ایران می‌داند، با تاکید بر اصل وحدت شیعه و سنی زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران، انسجام و همدلی را رمز پویایی، مانایی و شکست حربه‌های دشمن در این زمانه می‌داند.