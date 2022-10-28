جنبش جهاد اسلامی فلسطین حمله تروریستی شیراز را به شدت محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، جنبش جهاد اسلامی فلسطین با صدور بیانیه‌ای حمله تروریستی به زائران حرم مطهر احمد بن موسی الکاظم علیهما السلام (شاهچراغ) را محکوم کرد.

در بیانیه جنبش جهاد اسلامی که صبح امروز جمعه منتشر شد، آمده است: جنبش جهاد اسلامی فلسطین حمله تروریستی وحشیانه به یک زیارتگاه مذهبی در شهر شیراز ایران و جان باختن شماری از مردم بی گناه را به شدیدترین وجه محکوم می‌کند.

جهاد اسلامی تأکید کرد: هدف قرار دادن زنان، سالخوردگان و کودکان بی گناه و بی دفاع، اقدامی بزدلانه و شنیع است که هیچ ربطی به اسلام و انسانیت ندارد.

در پایان این بیانیه اعلام شد: این مصیبت وارده را به رهبری جمهوری اسلامی، مردم ایران و خانواده‌های قربانیان بی گناه تسلیت و تعزیت عرض نموده و از خداوند متعال برای همه آنها رحمت و مغفرت مسئلت داریم.

پیشتر نیز ترکیه، چین، روسیه، ونزوئلا، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، سوریه، عمان، امارات، پاکستان و دفتر سیاسی جنبش انصارالله و رئیس شورای عالی سیاسی یمن حمله تروریستی در حرم مطهر شاهچراغ (ع) را محکوم و با مردم و دولت ایران ابراز همدردی و همبستگی کردند.