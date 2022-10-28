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۶ آبان ۱۴۰۱، ۹:۳۱

باوجود قرارداد کم با ایران؛

دستمزد ۱ میلیون دلاری در انتظار «اسکوچیچ» در صورت حضور در ویتنام

دستمزد ۱ میلیون دلاری در انتظار «اسکوچیچ» در صورت حضور در ویتنام

یک رسانه ویتنامی اعلام کرد قرارداد دراگان اسکوچیچ در صورت حضور در تیم ملی این کشور، یک میلیون دلار خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سایت vietnamnet با اشاره به مربیانی که برای حضور در تیم ملی فوتبال ویتنام اعلام آمادگی کرده‌اند، نام دراگان اسکوچیچ سرمربی سابق تیم ملی ایران را هم به میان آورده است.

این رسانه نوشت: «بسیاری از مربیان خارجی خواهان گرفتن جای پارک هانگ سئو سرمربی کره‌ای سابق تیم ملی ویتنام هستند. دراگان اسکوچیچ سرمربی کروات اولین کسی بود که برای این پست درخواست داد. او در سال ۲۰۲۱ جزو ۲۵ مربی برتر جهان بود و دو سال هدایت تیم ملی ایران را برعهده داشت. از ۱۸ بازی رسمی با هدایت دراگان اسکوچیچ، این تیم ۱۵ برد، یک تساوی و تنها دو باخت به ثبت رساند. با این حال، این مربی در ماه ژوئن از سوی فدراسیون فوتبال ایران برکنار شد زیرا نتوانست به تیم کمک کند تا مدار شکست ناپذیری را در مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ حفظ کند.»

این رسانه ویتنامی ادامه داد: «اگر دراگان اسکوچیچ در ویتنام مشغول به کار شود، حقوقش بیش از یک میلیون دلار در سال خواهد بود (شامل دو دستیار) که دو برابر حقوق آقای پارک است.»

به گزارش خبرنگار مهر، این در حالی است که گفته می‌شد قرارداد اسکوچیچ با تیم ملی ایران در حدود ۲۰۰ هزار دلار بوده است.

کد مطلب 5618695

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    نظرات

    • حسام IR ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 0
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      اسکوچیچ باید از ایران ممنون باشه وگر ن به خوابشم نمی‌دید از خونه به خونه بابل به جایی برسه که۳۰میلیارد بهش پول بدن ،اونم برای ی تیم درجه۵اسیایی
    • مهراب IR ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 0
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      به کره در تهران باید میباخت امارات رو شانسی برد به کمک داور لبنان رو شانسی برد با حرفه ای گری سردار در تهران سوریه رو به زور برد به درد ایران نمیخورد باشگاه های ایران براش اضافی بودند خودش هم میدونست
    • reza IR ۱۶:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 0
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      اسکوچیچ مودب. با اخلاق. خاکی کم توقع امیدوارم بدرخشی اما جام جهانی تجربه لازم که متاسفانه نداشتی ولی یک روز میرسی اولین قدمت با ایران بود و کارنامه ت درخشان شد
    • IR ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 0
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      چقد از فوتبال متنفرم الکی الکی واسه یه توپ بودجه مملکتو به باد میدین
    • آجرلو IR ۰۸:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      8 1
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      مردم ایران حس خوبی به ایشان دارند.

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