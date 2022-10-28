دستمزد ۱ میلیون دلاری در انتظار «اسکوچیچ» در صورت حضور در ویتنام

به گزارش خبرنگار مهر، سایت vietnamnet با اشاره به مربیانی که برای حضور در تیم ملی فوتبال ویتنام اعلام آمادگی کرده‌اند، نام دراگان اسکوچیچ سرمربی سابق تیم ملی ایران را هم به میان آورده است.

این رسانه نوشت: «بسیاری از مربیان خارجی خواهان گرفتن جای پارک هانگ سئو سرمربی کره‌ای سابق تیم ملی ویتنام هستند. دراگان اسکوچیچ سرمربی کروات اولین کسی بود که برای این پست درخواست داد. او در سال ۲۰۲۱ جزو ۲۵ مربی برتر جهان بود و دو سال هدایت تیم ملی ایران را برعهده داشت. از ۱۸ بازی رسمی با هدایت دراگان اسکوچیچ، این تیم ۱۵ برد، یک تساوی و تنها دو باخت به ثبت رساند. با این حال، این مربی در ماه ژوئن از سوی فدراسیون فوتبال ایران برکنار شد زیرا نتوانست به تیم کمک کند تا مدار شکست ناپذیری را در مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ حفظ کند.»

این رسانه ویتنامی ادامه داد: «اگر دراگان اسکوچیچ در ویتنام مشغول به کار شود، حقوقش بیش از یک میلیون دلار در سال خواهد بود (شامل دو دستیار) که دو برابر حقوق آقای پارک است.»

به گزارش خبرنگار مهر، این در حالی است که گفته می‌شد قرارداد اسکوچیچ با تیم ملی ایران در حدود ۲۰۰ هزار دلار بوده است.