بانک مرکزی ارز مورد نیاز واردات خودرو را تامین می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علی صالح‌آبادی با اعلام آمادگی بانک مرکزی برای تأمین ارز مورد نیاز واردات خودرو، اظهار کرد: به محض آغاز ثبت سفارش واردات خودرو، بانک مرکزی آمادگی تأمین ارز مورد نیاز را دارد و تأمین ارز مورد نیاز بر اساس استانداردی که وزارت صمت تعریف کرده، انجام می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: ثبت سفارش واردات خودرو از سوم آبان در وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز شده و به گفته وزیر صمت، تاکنون بیش از ۳۰۰ متقاضی برای واردات اعلام آمادگی کرده‌اند؛ بر اساس مقررات مربوط به واردات خودرو، سقف سالیانه برای ثبت سفارش و واردات یک میلیارد دلار خواهد بود.