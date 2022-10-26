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۴ آبان ۱۴۰۱، ۹:۱۵

معاون وزیر صمت اعلام کرد؛

واردات خودرو از چین، ژاپن و کره/ ۹۰ هزار خودرو وارد می‌شود

واردات خودرو از چین، ژاپن و کره/ ۹۰ هزار خودرو وارد می‌شود

معاون وزیر صمت با بیان اینکه خودرو فقط از چین وارد نمی‌شود بلکه از ژاپن و کره هم واردات خواهیم داشت، گفت: ۹۰ هزار خودرو وارد کشور خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر منطقی امروز در نشست خبری در مورد واردات خودرو اظهار کرد: تلاش زیادی از بهمن ماه برای تدوین آئین نامه و تصویب در هیأت دولت صورت گرفت و نهایتاً سوم شهریور ماه ابلاغ و دستورالعمل تدوین شد؛ مجلس ایراداتی وارد کرد که این ایرادات هم اصلاح شد و هم اکنون وارد فرایند اجرای کار شده‌ایم و سعی می‌کنیم هر چه سریع‌تر واردات انجام شود.

معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت در مورد تأثیر استیضاح وزیر صمت در واردات خودرو، تصریح کرد: تحولات سیاسی که ممکن است در وزارت صمت رخ دهد به موضوع واردات خیلی مرتبط نیست.

منطقی در مورد شرکت‌های واردکننده هم گفت: ۳۸۰ شرکت برای واردات خودرو ثبت نام کردند و در نهایت ۲۴ مجموعه اطلاعات کامل ارائه کردند که از ۲۴ شرکت تأیید شدند.

معاون وزیر صمت افزود: در آئین نامه اولویت با خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو بود بنابراین شرکت‌هایی که قصد واردات این خودروها را داشتند در اولویت قرار گرفتند که ۱۰ شرکت هستند و بعد از آنها، شرکت‌هایی که قصد واردات خودروهای ۱۰ تا ۲۰ هزار یورو را داشتند در اولویت بودند.

وی گفت: خودروهای وارداتی صرفاً چینی نیستند کره‌ای و ژاپنی هم هستند.

منطقی افزود: هر خودروساز باید سراغ یک برند برود زیرا در این صورت قدرت چانه زنی بالا می‌رود؛ وقتی دو خودروساز با هم سراغ یک برند بروند سرشان کلاه می‌رود.

معاون وزیر صمت به ساخت داخل هم اشاره کرد و گفت: در قوانین جدید خودرو که در حال تدوین است ساخت‌داخل باید بالای ۵۰ درصد باشد و فناوری کلیدی داشته باشد تا برای تولید روش‌های مختلفی داشته باشیم.

منطقی در مورد خودروهای اقتصادی تصریح کرد: خودروی اقتصادی، خودرویی است که در محدوده قیمت ۶ هزار دلار به بالاست اما کیفیت لازم را دارد و هدف از واردات از خودروهای اقتصادی، این مدل خودروهاست.

وی ادامه داد: اما قطعاً خودروهای اقتصادی که وارد کشور شوند قیمت اقتصادی ندارند، بنابراین فرایند توسعه و تولید خودروی اقتصادی را در داخل گذاشته‌ایم.

منطقی اضافه کرد: با نرخ فعلی دلار می‌توان گفت که یک خودروی اقتصادی ۶ هزار دلار با قیمت ۲۰۰ میلیون تومان به دست مصرف کننده خواهد رسید.

واردات ۹۰ هزار خودرو

وی ادامه داد: ۹۰ هزار خودرو وارد و با انتقال فناوری ۳۰۰ هزار خودروی اقتصادی در داخل تولید خواهد شد.

معاون وزیر صمت افزود: اگر خودروهای وارداتی در بازار عرضه می‌شد قیمت سرسام آور بالا می‌رفت پس باید در بورس وارد می‌شد که قیمت‌ها چندان بالا نرود. عرضه در بورس کنترل قیمت را بهتر می‌کند و قیمت چندان بالا نمی‌رود.

منطقی اضافه کرد: مثلاً تعرفه ۲۵ درصد تعلق می‌گیرد و اگر سود اضافه داشت یک قسمت به خود واردکننده بر می‌گردد و قسمتی برای توسعه خودروهای اقتصادی هزینه می‌شود.

معاون وزیر صمت در مورد تأثیر تحریم‌ها بر واردات خودرو، گفت: برخورد با تحریم بر عهده واردکننده است و قطعاً راهی برای دور زدن آن پیدا خواهد کرد.

منطقی تاکید کرد: خودروهای با قیمت بالای ۱۰ هزار یورو همه استانداردهای ۸۵ گانه مدنظر سازمان ملی استاندارد را پاس می‌کنند، اما برای خودروهای اقتصادی درخواست کرده‌ایم که سه مورد از این استانداردها به صورت تشویقی باشد.

جزئیات تأمین ارز واردات

وی همچنین در خصوص تأمین ارز مورد نیاز واردات این خودروها تصریح کرد: بانک مرکزی قول مساعد داده که به این منظور حدود یک میلیارد دلار به تخصیص ارز بپردازد، در عین حال اگر افرادی رمزارز یا منابع ارزی در خارج از کشور دارند به شرط تأیید بانک مرکزی می‌توانند خودرو وارد کنند. همچنین برای خودروهای خدمات عمومی نظیر تاکسی نیز افراد می‌توانند در تعامل با شهرداری به صورت BOO خودرو وارد کنند. به احتمال زیاد بانک مرکزی مبلغ یک میلیارد دلار را تا پایان سال تخصیص خواهد داد.

منطقی اظهار کرد: در خصوص واردات خودرو تاکنون دو دسته به وزارت صمت مراجعه کرده‌اند؛ دسته نخست که پیش از این وارد کننده اصلی بودند و دسته دوم خودروسازان داخلی بودند، ضمن اینکه برخی واردکنندگان بزرگ خودرو در گذشته اکنون به تولیدکننده خودرو تبدیل شده‌اند.

معاون وزیر صمت همچنین در خصوص بدعهدی کره‌ای‌ها و اینکه آیا از این کشور خودرو وارد خواهیم کرد یا خیر، گفت: وزارت صمت چنین قاعده‌ای ندارد که کشورهایی که پیش از این در زمان تحریم‌ها رمان را ترک کرده‌اند مراوده نداشته باشد و اگر چنین کنیم به طور قطع متهم به همکاری صرف با چینی‌ها خواهیم شد.

تصمیم‌گیری در مورد قیمت خودرو بعد از واردات

وی در مورد قیمت خودرو هم گفت: قیمت خودرو از مهر ماه پارسال که مورد تصویب سران قوا قرار گرفت تغییری نکرده است و همه انتظار افزایش قیمت را داشتند منتهی با ارتقای تولید، کمتر کردن تنوع تولید و کاهش هزینه‌های تولید سعی شده کار را با همین قیمت‌های فعلی جلو ببریم و ضرر خودروسازان روند کاهشی داشته باشد. طبق دستور سران قوا هر سه ماه باید گزارشی از قیمت هم ارائه شود.

منطقی تصریح کرد: با واردات فضایی ایجاد می‌شود که شاید بتوان در مورد قیمت خودرو تصمیم گیری کرد.

وی در خصوص خودروهای تجاری و ناوگان فرسوده آن تاکید کرد: در این زمینه در وهله نخست به دنبال احیای ظرفیت‌های موجود و پاسخ به نیاز بازار از طریق تولید داخل بودیم، به طوری که در حوزه اتوبوس شهرداری‌ها و وزارت کشور همکاری خوبی با خودروسازان داشته و اکنون برخی اتوبوس سازان با همه قوا در حال فعالیت هستند. طی سال‌های آینده تولید ۱۰۰ هزار دستگاه انواع خودروهای تجاری برنامه‌ریزی شده است.

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفت: با توجه به نیاز انباشته موجود در این بخش، لزوم ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و اعلام مداوم شهرداری‌ها مبنی بر کمبود وسایل نقلیه و با توجه به اینکه خودروسازان بلافاصله نمی‌توانند تولید را افزایش داده و به همه تقاضاهای موجود پاسخ دهند، مقرر شد بخشی از نیاز به صورت واردات باشد و این واردات مقطعی خواهد بود.

کد مطلب 5617225
سمیه رسولی

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    نظرات

    • IR ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      0 3
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      جناب آقای منطقی از لطف شما به دولتهای ژاپن و کره جنوبی که در سالیان اخیر در تحریم ایران سنگ تمام گذاشتند سپاسگزاری می نمایم. ان شاء الله در خصوص آمریکا ، انگلیس و فرانسه هم همینطور رفتار خواهید فرمود. حالا یه اختلاف جزیی بوده گذشت از بزرگان است.
    • IR ۱۲:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      3 0
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      آخه ۹۰ هزار خودرو چه دردی رو از ۷ میلیون ثبت نامی خودرو دوا میکنه؟ ای کاش مدیران و مسئولین کمی واقع گرا بودند
    • IR ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      0 0
      پاسخ
      گرفته مردم را کدام خودروی 6هزار یورویی هست که از جاده های کوهستانی برود آن هم برای جوج زدن توان داشته باشد بماند خبر سرکاریه مثل 8ماه گذشته دارودسته دولت ا ز سر استیضاح وزیر معرکه واردات گرفتهاند اینبار هم فریبکاریتان جواب نمی دهد
    • IR ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      1 0
      پاسخ
      باز هم به سراغ کره رفتید؟ لااقل به جای طلبتان بدارید.
    • IR ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      2 0
      پاسخ
      دارن دروغ میگن واردات کدامه از استیضاح می ترسند که بعدش باندشان جابجا شه برن غاز بچرانند
    • واردات رانتی IR ۱۴:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      2 0
      پاسخ
      قطعا این تعداد واردات و با این محدودیت قدرت اصلا جوابگوی عطشی که سالها مدیران صنعت تولید خودروی داخلی برای فروش بالای محصولات خود ساخته اند نخواهد بود و مردم همچنان در فشار و گرانی این صنعت می مانند
    • IR ۱۴:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      2 0
      پاسخ
      شوخی میکنین استاد!!!!!! سامسونگ و ال جی رو بابت رفتار کره جنوبی تحریم می کنین ، بعدش ماشین ازشون می گیرین. خیلی باحالین!!!!!!!!!!
    • م. ج IT ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      0 2
      پاسخ
      با توجه به بلوکه کردن دارائی های کشورمان در کره و ژاپن خواهشاً تولیدات این دو کشور را به ایران و هر گونه معامله و همکاری اقتصادی با آنان را قطع و منع کنید.
    • کارمند ساده IR ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      0 0
      پاسخ
      از هر کشوری بیاورید و تشویق و یا نبیه گره کشوری که اربابش دستور داد ؛ و ناوهایش را تا دهانه خلیج فارس پیش آورد و تا به هم اکنون با هزاران فریب نگذاشته که ایران در لاهه از او شکایت و ارزها یمان رابدهد؛ نکند دارید به این کشور تشویقی می دهیدیا معامله پایاپای می کنید...
    • مهدوی IR ۱۵:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      0 1
      پاسخ
      اقای‌معاون‌محترم‌وزیر‌ همه‌درد‌های‌این‌کشور‌درمان‌شد‌فقط‌واردات‌خودرو را‌کم‌داشتیم‌که‌ان‌هم‌با‌تدابیر‌هوشمندانه‌مسئولین محترم‌در‌حال‌حل‌شدن‌است8
    • عبد الواحد شعیبی IR ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      1 0
      پاسخ
      همش میگین واردات خودرو واسه مردم که نیست واسه شرکت های ابر قدرت هست کاش هر نفر میتونست خودش واسه خودش ماشین بیاره
    • IR ۱۶:۱۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      1 0
      پاسخ
      خدا از سرتون نگذره فقط دارین مردم سرکار میزارین الان چند سال میگین میخوایم خودرو وارد کنیم ولی درعمل فقط دروغ میگین
    • خلیل IR ۱۶:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      1 0
      پاسخ
      سالانه یک میلیون خودرو لازم هست چی میگی چقدر سواد داری
    • عباس IR ۱۷:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      1 0
      پاسخ
      من نمیدونم چه اجباریه که همیشه کار سخت رو انتخاب میکنید همین دبی کنار دستمونه خودرو تویوتا هایلوکس ۳سال کار کرده حدود دویست میلیون گیر میاد فقط به مردم بگید وارد کنید سود خودتون هم بخورید اصلا نیاز به فسفر سوختن نیست. این بحثها هم که تحریممیم و ارز نیازه همه چرته برای همه چیز ارز هست به غیر خودرو که
    • لطفا تمامش کنید IR ۱۸:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      1 0
      پاسخ
      90 هزار دستگاه یعنی هیچ اتفاقی در قیمت ها نخواهد افتاد چون 90هزار تا مورد نیاز یک شهرستان 5میلیونی است نه کل ایران لطفا به مافیا پایان دهید
    • آخرین نفر IR ۱۸:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      0 1
      پاسخ
      با بقیش کاری نداریم از کره کثیف دزد چقدر و چه جوری رشوه گرفتی تا خودروهاشو وارد کنی
    • IR ۱۸:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      1 0
      پاسخ
      خودرو ۶۰۰۰ دلاری تو ایران میرسه ۲۰۰۰۰دلار ملت از بالا خر میبینند.
    • شاه سعید IR ۱۸:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      1 0
      پاسخ
      گوشت قربانی دست گربه است واردات را دادند دست مافیای خودرو . افسوس به حال مردم که همیشه بازنده اصلی هستند
    • مجید CA ۱۹:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
      1 0
      پاسخ
      اینهمه حرف زد یک کلمه اش به درد مردم نخورد
    • فرشید IR ۰۰:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      نمیدونم این افراد وقتی در پست مدیریتی قبلی چندان کارنامه درخشانی ندارن برای چی دوباره در پست و مدیریت اداره یا سازمان یا ارگانی و یا شرکتهای وابسته به دولت مجددا مشغول بکار میشن ؟ امثال همین آقا بسه دیگه مگه فقط همینا برای پستهای مدیریتی و اجرایی در این مملکت وجود دارن که حتی اصول اولیه کار رو نمیدا
    • م.ح IR ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      درود بر یک یک مسئولین، یک یکشون.
    • مجید IR ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      وافعا اقای منطقی شما بیشتر بی منطق شحبت میکنید شرکت خاص که تایید شدند بیا رند ۳درصد بالاکر در بازار بفروش برسد وکسی حق نداره بیشتر ا این بفروشه مجازات وباطل شدن نمازشگاه زه کگایندگی فروش ماشین به دست خریدار نمیتوکید من مزتونم

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