زاکربرگ باید در دادگاه شهادت دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کمیسیون مذکور معتقد است فرایند خرید شرکت «Within Unlimited» که محتوای واقعیت مجازی تولید می کند، توسط متا باید متوقف شود.

طبق اسناد دادگاهی در کالیفرنیا، کمیسیون فدرال تجارت آمریکا تصمیم دارد از ۱۸ نفر از جمله زاکربرگ، کریس میلک (مدیر ارشد اجرایی«Within Unlimited») و اندرو بازورث (مدیر ارشد فناوری متا) به عنوان شاهد سوالاتی بپرسد.

پیش بینی می شود زاکربرگ علاوه بر دفاع از خرید شرکت مذکور به سوالاتی درباره استراتژی کسب و کار واقعیت مجازی مذکور و همچنین برنامه های فیس بوک برای پشتیبانی از توسعه دهندگان طرف ثالث پاسخ دهد.

کمیسیون فدرال تجارت در ماه جولای با ثبت شکایتی اعلام کرد خرید «Within Unlimited» در متا نوعی انحصار در بخش اپلیکیشن های واقعیت مجازی مربوط به اپلیکیشن های سلامت ایجاد می کند.

این رگولاتور معتقد است معامله خرید به میزان قابل توجهی رقابت را کاهش می دهد یا نوعی انحصار در بازار ایجاد می کند.