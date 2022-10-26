فیس بوک در ترکیه ۱۸ میلیون دلار جریمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این شرکت در حوزه تبلیغ سرویس های شبکه اجتماعی و بازی های آنلاین موقعیت برتری دارد و با ادغام داده های جمع آوری شده از طریق سرویس های فیس بوک، اینستاگرام و واتس اپ خود سد راه فعالیت رقبا شده است.

سخنگوی متا پلتفرمز اعلام کرد این شرکت با یافته های تحقیقات در این زمینه در ترکیه مخالف است و تمام گزینه های پیش رویش را بررسی می کند.

اداره رقابت ترکیه اعلام کرده متا باید برای بازگرداندن رقابت به این بازارها فعالیت کند و گزارش های سالانه ای درباره گام های ۵ سال آینده خود فراهم کند.

طبق اطلاعات موجود این جریمه براساس درآمد شرکت در سال ۲۰۲۱ میلادی تعیین شده و فیس بوک می تواند طی ۶۰ روز نسبت به آن اعتراض کند.

در سال ۲۰۲۱ میلادی پس از آنکه واتس اپ از کاربران خواست با جمع آوری داده های کاربران از جمله شماره تماس و موقعیت مکانی موافقت کنند، اداره رقابت ترکیه تحقیقاتی درباره پیام رسان مذکور و فیس بوک آغاز کرد. البته درخواست فیس بوک تغییری بود که به طور جهانی اجرا شد.

شبکه های اجتماعی اخیراً مرکز توجهات ترکیه بوده اند که هفته گذشته قانون جدیدی را اجرا کرد. براساس قانون جدید کاربران شبکه های اجتماعی و خبرنگاران برای انتشار محتوایی که اخبار جعلی تلقی می شود به حداکثر ۳ سال زندان محکوم می شوند.

تحلیلگران معتقدند احتمال کمی وجود دارد شبکه های اجتماعی به طور کامل از این قانون پیروی کنند. طبق یکی از بخش های این قانون، شرکت های فناوری موظف هستند محتوای غیرقانونی را حذف و اطلاعات کاربر را در اختیار مقامات بگذارند.