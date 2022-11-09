متا ۱۱ هزار کارمند را اخراج می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این یکی از بزرگترین موارد اخراج کارمندان در سال جاری و درحالی است که شرکت مادر فیس بوک با افزایش هزینه ها و ضعف در بازار تبلیغات آنلاین دست و پنجه نرم می کند.

این نخستین بار در تاریخچه ۱۸ ساله فعالیت متا است که چنین حجم گسترده ای از کارمندان شرکت اخراج می شود. پیش از این نیز شرکت های فناوری بزرگ دیگر از جمله توئیتر و مایکروسافت نیز مجبور به اخراج کارمندان خود شده اند.

شیوع ویروس کرونا به شکوفایی شرکت های فناوری و افزایش ارزش آنها منجر شد. اما در سال جاری میلادی به دلیل افزایش نرخ تورم و رسیدن به بالاترین میزان طی یک دهه و افزایش نرخ سود بانکی به این شرکت خسارت زد.

مارک زاکربرگ مدیر ارشد اجرایی این شرکت در پیامی برای کارمندان نوشت: نه تنها وضعیت تجارت آنلاین به هنجارهای قبلی بازگشته، بلکه رکود اقتصادی، افزایش رقابت و کاهش تبلیغات نشان می دهند کاهش درآمد بیش از میزانی است که من پیش بینی کرده بودم. من درباره وضعیت اشتباه کردم و مسئولیت آن را قبول می کنم.

این شرک همچنین تصمیم دارد هزینه های خود را کم و استخدام نیروی انسانی جدید را در سه ماهه نخست سال آینده میلادی متوقف کند. البته مدیران شرکت هنوز هزینه ها و صرفه جویی ناشی از این اقدامات را اعلام نکرده اند.

متا به کارمندان اخراجی حقوق پایه ۱۶ هفته همراه دستمزد دو هفته به ازای هر سال خدمت را به عنوان بخشی از بسته جدایی از کار ارائه می کند.

کارمندان اخراجی سهام خود از شرکت و پوشش بیمه درمانی به مدت ۶ ماه را دریافت خواهند کرد.

در پایان سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی متا ۸۷ هزار و ۳۱۴ کارمند استخدامی داشت.