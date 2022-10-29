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۷ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۳۴

خبرگزاری مهر برگزار می کند؛

نشست «سفر پاپ فرانسیس به بحرین»

نشست «سفر پاپ فرانسیس به بحرین»

روز شنبه ۷ آبان ماه ساعت ۱۴و ۳۰ دقیقه در خبرگزاری مهر نشستی با عنوان «سفر پاپ فرانسیس به بحرین» برگزار می‌شود.

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان قرار است سوم نوامبر (۱۲ آبان ماه) برای شرکت در نشست «گفت‌وگوی شرق و غرب» وارد بحرین شود. این نشست در حالی برگزار خواهد شد که بسیاری از علمای شیعه در بحرین یا تبعید شده اند و یا در زندان‌های آل خلیفه به سر می‌برند. به همین دلیل اعتراض‌های زیادی به سفر پاپ فرانسیس صورت گرفته است. در این راستا روز شنبه ۷ آبان ماه ساعت ۱۴و ۳۰ دقیقه در خبرگزاری مهر نشستی با عنوان «سفر پاپ فرانسیس به بحرین» برگزار می‌شود. در این نشست «باقر درویش»، رئیس انجمن حقوق بشر بحرین، «رضا میرابیان» سفیر پیشین ایران در کویت و دکتر «حسین آجرلو» کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا به بررسی این سفر خواهند پرداخت.

این نشست به صورت زنده از سایت خبرگزاری مهر پخش خواهد شد

نشستِ «سفر پاپ فرانسیس به بحرین»

کد مطلب 5619501
محمدرضا مرادی

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