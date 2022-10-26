«پاپ فرانسیس» خواستار اجتناب از جنگ هسته ای در اوکراین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری عربی ۲۱، پاپ فرانسیس از رهبران کشورها خواست تا از جنگ هسته‌ای در اوکراین جلوگیری کنند.

فرانسیس در پایان مراسمی در «کولوسئوم» در رم گفت که وضعیت کنونی جهانی یادآور بحران موشکی ۶۰ سال پیش کوباست.

پاپ از سناریوی تیره و تار رهبران قدرتمند جهان که اجازه اجرای آرمان‌های عادلانه مردم را نمی‌دهد، انتقاد کرد.

پاپ با اشاره به استفاده احتمالی از تسلیحات هسته‌ای در اوکراین گفت: چیزی که در گذشته بیم آن را داشتیم و آرزو می‌کردیم دیگر هرگز آن را نشنویم، امروز آن (تهدید هسته‌ای) را به صورت صریح می‌شنویم.

وی افزود: امروز صلح به شدت پایمال شده است و این اتفاق در اروپا رخ می‌افتد؛ قاره‌ای که در قرن گذشته از دو جنگ جهانی وحشتناک رنج بُرده است.