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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۱۶

«پاپ فرانسیس» خواستار اجتناب از جنگ هسته ای در اوکراین شد

«پاپ فرانسیس» خواستار اجتناب از جنگ هسته ای در اوکراین شد

پاپ فرانسیس گفت که امروز صلح در معرض نقض شدید قرار دارد و این اتفاق در اروپا رخ می دهد؛ قاره ای که در قرن گذشته از دو جنگ جهانی وحشتناک، رنج بُرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری عربی ۲۱، پاپ فرانسیس از رهبران کشورها خواست تا از جنگ هسته‌ای در اوکراین جلوگیری کنند.

فرانسیس در پایان مراسمی در «کولوسئوم» در رم گفت که وضعیت کنونی جهانی یادآور بحران موشکی ۶۰ سال پیش کوباست.

پاپ از سناریوی تیره و تار رهبران قدرتمند جهان که اجازه اجرای آرمان‌های عادلانه مردم را نمی‌دهد، انتقاد کرد.

پاپ با اشاره به استفاده احتمالی از تسلیحات هسته‌ای در اوکراین گفت: چیزی که در گذشته بیم آن را داشتیم و آرزو می‌کردیم دیگر هرگز آن را نشنویم، امروز آن (تهدید هسته‌ای) را به صورت صریح می‌شنویم.

وی افزود: امروز صلح به شدت پایمال شده است و این اتفاق در اروپا رخ می‌افتد؛ قاره‌ای که در قرن گذشته از دو جنگ جهانی وحشتناک رنج بُرده است.

کد مطلب 5617323

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    نظرات

    • سیدسجاد هاشمی نسب IR ۱۰:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
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      آقای پاپ شما در کشتار کودکان غزه ویمن وافغانستان وووو هیچ صدا بر نیاوردید اکنون خود وممالک پیرو شما دچار همان بلایا شده اند آری خداوند از آنجائی که فکرش را هم نمی کردید گرفتارتن کرده است آه جگر سوز کودکان زیر بمب های اسرائیل و هم پیمانان شما میرود تا عمق جانتان را بسوزاند آری وجود خداوند دروغ نیست

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