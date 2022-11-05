چُرت زدن شاه بحرین همزمان با سخنرانی پاپ+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شهاب نیوز، پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک در جهان اخیراً برای مشارکت در نشستی موسوم به تسامح دینی به منامه پایتخت بحرین سفر کرده است.

منابع خبری تصاویری از چرت زدن حمد بن عیسی آل خلیفه شاه بحرین در هنگام سخنرانی پاپ فرانسیس در منامه منتشر کرده‌اند:

گفتنی است رژیم آل خلیفه در حالی میزبان نشستی بین المللی تحت عنوان تسامح دینی است که در سال‌های اخیر به شدت اعتراضات مسالمت آمیز اکثریت شیعه در این کشور را سرکوب کرده و هزاران مخالف را در زندان‌های خود تحت شکنجه قرار داده و صدها نفر دیگر را تبعید نموده است.