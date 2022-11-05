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۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۰۹

چُرت زدن شاه بحرین همزمان با سخنرانی پاپ+ فیلم

چُرت زدن شاه بحرین همزمان با سخنرانی پاپ+ فیلم

منابع خبری تصاویری از چُرت زدن حمد بن عیسی آل خلیفه شاه بحرین در هنگام سخنرانی پاپ فرانسیس در منامه منتشر کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شهاب نیوز، پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک در جهان اخیراً برای مشارکت در نشستی موسوم به تسامح دینی به منامه پایتخت بحرین سفر کرده است.

منابع خبری تصاویری از چرت زدن حمد بن عیسی آل خلیفه شاه بحرین در هنگام سخنرانی پاپ فرانسیس در منامه منتشر کرده‌اند:

گفتنی است رژیم آل خلیفه در حالی میزبان نشستی بین المللی تحت عنوان تسامح دینی است که در سال‌های اخیر به شدت اعتراضات مسالمت آمیز اکثریت شیعه در این کشور را سرکوب کرده و هزاران مخالف را در زندان‌های خود تحت شکنجه قرار داده و صدها نفر دیگر را تبعید نموده است.

کد مطلب 5624741

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    نظرات

    • محمد IR ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
      6 0
      پاسخ
      او هم می داند سخنان پاپ و آمدنش به بحرین خاصیتی ندارد
    • نسیم IR ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
      3 1
      پاسخ
      به احتمال زیاد شب زنده داری داشته با کمبود خواب مواجه شده چه راحت هم خوابش برده اینا غم و غصه ندارند رفاه ثروت آرامش بدون تحریم همه چی بدون استرس دارند البته که باید بخوابه چرا نخوابه
      • علیرضا IR ۱۸:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
        0 0
        اونا یه تورم ندارن ولی استقلال و خیلی چیزای دیگه هم ندارن . خانم نسیم بحرین یکی از استانها ایران بود که با رفراندوم ساختگی انگلیس از ایران جدا شد
    • IR ۱۴:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
      6 0
      پاسخ
      راحت بخواب پاپ بیدار است !
    • مجید IR ۱۶:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
      0 0
      پاسخ
      داره میگه : لالا حمد لالا ، پاپ به قربانت لالا
    • داوود IR ۱۸:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
      0 0
      پاسخ
      چرت نمیزنه دقیقا داره خواب هفت پادشاه را میبینه993
    • IR ۱۸:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
      0 0
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      طفلک خیلی کار میکنه خسته هست!!!!!!

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