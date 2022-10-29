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۷ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۱۰

جانشین فرمانده انتظامی گیلان مطرح کرد؛

دستگیری عاملان تعرض به کانکس پلیس راهور لوشان

دستگیری عاملان تعرض به کانکس پلیس راهور لوشان

رشت- جانشین فرمانده انتظامی گیلان از شناسایی و دستگیری عاملان تعرض به کانکس پلیس راهور لوشان در کمتر از ۲۴ ساعت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین حسن‌پور گفت: در پی اقدام نافرجام عده‌ای مبنی بر به آتش کشیدن کانکس پلیس راهنمایی و رانندگی لوشان، شناسایی و دستگیری عاملان این اقدام در دستورکار پلیس شهرستان رودبار قرار گرفت.

وی در ادامه با بیان اینکه با اشرافیت پلیس عاملان تعرض به کانکس پلیس راهنمایی و رانندگی لوشان در کمتر از ۴۸ ساعت شناسایی و دستگیر شدند، افزود: ۴ متهم این پرونده پس از اعتراف به اعمال مجرمانه و ابراز ندامت و پشیمانی از اقدامات خود تحت تأثیر شبکه‌های معاند با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان گیلان میانگین سنی افراد دستگیر شده را ۱۶ سال اعلام کرد و بیان داشت: خانواده‌ها باید پیامدهای قانونی و بلندمدت دستگیری و محکومیت را برای فرزندانشان تشریح کرده و نظارت بیشتری بر فرزندانشان داشته باشند.

سرهنگ حسن‌پور در پایان از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات و اخبار در خصوص فعالیت مخلان نظم و امنیت را از طریق مرکز فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 5619511

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