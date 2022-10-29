سعید شبانیان مترجم کتاب «برند بنیان‌گذار» در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: امروزه مردم می‌خواهند از افرادی خرید کنند که آن هارا می‌شناسند واعتماد کردند و به‌این‌دلیل است که معتقدم روشن‌ترین راه برای موفقیت در بازاریابی «درصورتی‌که هدف شما ایجاد آگاهی نسبت به برندتان باشد» رفتن به‌سراغ بنیان‌گذار است.

وی افزود: بنیان‌گذاری که صاحب برند است قدرت فوق‌العاده‌ای را به تلاش‌های شما برای بازاریابی می‌بخشدو برند آن باعث ایجاد اعتماد و روابط بادوام شده و نشان‌دهندۀ تخصص، مدیریت، محتوا و شخصیت است.

مترجم کتاب برند بنیان‌گذار گفت: بسیاری از ایده‌های تجاری بزرگ ازدست‌می‌روند؛ زیرا ارائه‌دهندگان آن‌ها نمی‌دانستند چگونه عملیاتی را ایجاد کرده و آن‌ها را به بازار عرضه کنند و این کتاب راهنمای بازاریابی یا نحوه فروش محصول یا خدمات نیست بلکه راهنمای نحوه استفاده از ابزاری است که به‌عنوان مؤثرترین ابزار بازاریابی، ایجاد یک برند مؤسس است.

وی ادامه داد: بیش از دو دهه از مطرح شدن اصطلاح برندسازی شخصی یا پرسونال برندینگ (Personal Branding) می‌گذرد، اما رونق این اصطلاح در چند سال اخیر، شگفت‌انگیز و جالب‌توجه بوده است.

شبانیان گفت: دوره‌های آموزش برندسازی شخصی در جای‌جای کشور و جهان برگزار می‌شود و افراد بسیاری خود را متخصص پرسونال برندینگ معرفی می‌کنند و به جرأت می‌توان گفت گسترش شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای دیجیتال مارکتینگ در افزایش این شوق و رغبت مؤثر بوده‌اند.

وی افزود: در دوران جدید به نظر می‌رسد تبدیل شدن به یک برند شخصی قدرتمند، دیگر به اندازه‌ی گذشته دشوار و گران‌قیمت نیست. حتی کم نیستند کسانی که برندسازی شخصی را با تولید محتوا مترادف فرض می‌کنند و به شما توصیه می‌کنند که با کوشش و پشتکار در تولید محتوا، به سادگی می‌توانید یک برند شخصی قدرتمند بسازید.

مترجم کتاب برند بنیان‌گذار گفت: در میان نخستین کسانی که بحث پرسونال برندینگ را مطرح کرده‌اند، چنین چیزی رایج نبوده که پرسونال برندینگ را «تعریف» کنند. آن‌ها از روش برندسازی شخصی و دستاوردهای این کار صحبت کرده‌اند و این دیگران بوده‌اند که کوشیده‌اند بر اساس متن‌های اولیه، تعریفی را استخراج کنند.

وی ادامه داد: در قلب برند بنیان‌گذار، ارتباط انسانی قرار دارد که همه ما به‌دنبال آن هستیم. این ارتباط به ما امکان می‌دهد برند را بشناسیم و دلایل ایجاد آن را بدانیم. زمانی‌که احساس کردیم با کسی که رهبر برند است ارتباط داریم، احتمال اینکه محصولات آن‌ها را امتحان کنیم، بیشتر است. این الگوی به نسبت ساده مستلزم تلاشی کمتر از چیزی است که فکر می‌کنید، به‌ویژه زمانی‌که به‌گونه مستمر آن را تمرین کنید.

شبانیان با بیان اینکه هدف بازاریابی، آسان‌ترکردن فروش است، گفت: بازاریابی کالا باعث ایجاد آگاهی، اعتماد و اعتبار می‌شود. داشتن این چیزها، فروش محصولات و خدمات شما به مشتریان دلخواهتان را آسان‌تر می‌کند. امروزه، روش‌های بیشتری برای انجام بازاریابی وجود دارند. شما می‌توانید با یک صفحه، پادکست (فایل صوتی)، خبرنامه، کانال یوتیوب، سایت شروع کنید و یا می‌توانید در توئیتر، LinkedIn و تیک‌تاک فعال باشید و در مراسم‌ها (رویدادها) سخنرانی کنید. همچنین میزبان آن‌ها باشید و یا بازاریابی‌های میدانی، کانالی و شریکی انجام دهید. امروزه چندین روش برای بازاریابی کسب‌وکار شما وجود دارد.

وی افزود: زمانی‌که افراد کسب‌وکار جدیدی را شروع می‌کنند، اغلب واضح‌ترین و آسان‌ترین راه برای بازاریابی، آن را نادیده می‌گیرند، یعنی تعریف‌کردن داستان برند بنیان‌گذار.

مترجم کتاب برن بنیان‌گذار ادامه داد: کسب‌وکارهای نوپا و شرکت‌های جدید بسیاری را می‌بینم که به‌طور مستقیم به‌سراغ ویژگی‌های محصول می‌روند. این موضوع مهم است، البته که باید محصول را بازاریابی کنید؛ اما در پایان، مردم از افرادی خرید می‌کنند که اعتبار بیشتری دارند و ساختن یک برند برای بنیان‌گذار راهی شگفت‌انگیز برای راه‌یافتن به این بازار پرهیاهو، ایجاد اعتماد و اعتبار در میان مشتریان در روزهای اول شروع‌به‌کار شرکت است.

وی در پایان گفت: زمانی‌که شما به کوچک‌ترین مزیت در مقابل رقبا احتیاج دارید. ایده تمرکز بر داستان بنیان‌گذار، به‌عنوان بازاریاب شاغل در یک کسب‌وکار نوپا تحول‌برانگیز بود و همواره مؤثر واقع می‌شد، بازاریابی به طور کامل مربوط به شناخت مردم است و مردم مایل به‌ارتباط‌گرفتن، هستند.