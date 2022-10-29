حضور آشوب طلبان غیر دانشجو در دانشگاه شهید بهشتی

به گزارش خبرنگار مهر، در پی برگزاری راهپیمایی به‌منظور محکومیت حمله تروریستی شاهچراغ (ع) در دانشگاه شهید بهشتی، عده قلیلی از افراد که صورت خود را پوشانده بودند، قصد داشتند فضای میان دو طیف از دانشجویان را به خشونت بکشند که با دخالت حراست مشخص شد این افراد فاقد کارت دانشجویی بودند و بلافاصله از دانشگاه به بیرون هدایت شدند.