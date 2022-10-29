حضور آشوب طلبان غیر دانشجو در دانشگاه شهید بهشتی

به گزارش خبرنگار مهر، در پی برگزاری راهپیمایی بهمنظور محکومیت حمله تروریستی شاهچراغ (ع) در دانشگاه شهید بهشتی، عده قلیلی از افراد که صورت خود را پوشانده بودند، قصد داشتند فضای میان دو طیف از دانشجویان را به خشونت بکشند که با دخالت حراست مشخص شد این افراد فاقد کارت دانشجویی بودند و بلافاصله از دانشگاه به بیرون هدایت شدند.
همزمان با برگزاری تجمعات اعتراضی در برخی دانشگاه ها از جمله دانشگاه شهید بهشتی عده ای به منظور ایجاد اغتشاش و آشوب با هویت ناشناس و در حالی که دانشجو نبودند به این دانشگاه ورود پیدا کردند.
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