به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: مسکو توجه جامعه جهانی از جمله شورای امنیت سازمان ملل را به مجموعه ای از حملات تروریستی علیه روسیه در دریای سیاه و بالتیک با دخالت انگلیس، جلب می کند.

در بیانیه صادره از سوی سخنگوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص آمده است: وزارت خارجه روسیه در حال بررسی گام های عملی در پاسخ به مشارکت لندن در اقدام تروریستی دریای سیاه است.

این در حالیست که وزارت دفاع انگلیس در پاسخ به بیانیه امروز وزارت دفاع روسیه ادعا کرد:مسکو برای کاستن از بار رفتار فاجعه بار خود در مورد تهاجم غیرقانونی به اوکراین، به ادعاهای دروغین در مقیاس حماسی روی آورده است!

سخنگوی وزارت دفاع انگلیس در این باره افزود: این تازه ترین داستان ساختگی (روس ها)، بیش از آنچه در مورد غرب بگوید، از درگیری های جاری در داخل دولت روسیه حکایت دارد.

گفتنی است که وزارت دفاع روسیه امروز شنبه اعلام کرد: بر اساس اطلاعات موجود، عوامل نیروی دریایی انگلیس در برنامه‌ریزی، تدارک و اجرای یک حمله تروریستی در ۲۶ سپتامبر (۴ مهر) در دریای بالکان و انفجار خطوط لوله نورد استریم یک و ۲ دست داشتند.

این دو خط لوله بزرگ زیر دریایی بالتیک که مسیر اصلی انتقال گاز روسیه به اروپا محسوب می‌ شوند، ماه گذشته با «انفجارهایی قدرتمند» تخریب شده و آلمان، سوئد و دانمارک تحقیقات خود را درباره این انفجار که از آن به عنوان «خرابکاری» یاد می‌ شود، آغاز کردند.