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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۲۵

در شهر « مونستر» برگزار شد؛

نشست امنیتی ۲+۲ آلمان و ژاپن

نشست امنیتی ۲+۲ آلمان و ژاپن

وزرای خارجه و دفاع ژاپن و آلمان امروز در شهر « مونستر» نشست امنیتی مشترکی را در قالب 2+2 برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کیودو، وزرای خارجه و دفاع ژاپن و آلمان امروز پنجشنبه به بهانه افزایش و تقویت همکاری های فیمابین در منطقه آسیا- اقیانوسیه و در واقع با هدف بررسی راه های مقابله با چین نشست امنیتی ۲+۲ برگزار کردند.

بر اساس اعلام این رسانه، «آنالنا بائربوک» وزیر امورخارجه آلمان و «یوشیماسا هایاشی» (Yoshimasa Hayashi) همتای ژاپنی وی به صورت حضوری دیدار کرده و «یاسوکازو هامادا» و «کریستین لامبرشت» وزیران دفاع ژاپن و آلمان نیز به صورت برخط در این نشست حضور داشتند.

نشست امنیت مذکور در شهر « مونستر» (Münster) واقع در شمال غرب آلمان برگزار شد.

خبرگزاری کیودو به نقل از یک مقام دولت ژاپن در این باره اعلام کرد که به دنبال وقوع درگیری ها دراوکراین، انتظار می رود طرفین در این نشست همکاری دفاعی را مورد تأکید قرار دهند. این نشست در حاشیه نشست ۲ روزه وزیران خارجه «گروه ۷» که تا روز جمعه در مونستر آلمان ادامه دارد، برگزار شد.

کد مطلب 5623661

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