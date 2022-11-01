۸۷ هزار نفر در چارچوب بسیج عمومی «پوتین» به جنگ اعزام شده‌ اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه امروز سه شنبه در نشستی با رؤسای ارتش این کشور در مسکو اعلام کرد که ۸۷ هزار از ۳۰۰ هزار نفری که در چارچوب بسیج عمومی فراخوانده شدند تا کنون به مناطق جنگی در اوکراین اعزام شده اند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، وزیر دفاع روسیه در این خصوص گفت: سربازانی که در چارچوب خدمت دوسالانه اجباری فراخوانده شده اند، در عملیات های نیروهای ویژه ارتش این کشور مشارکت نخواهند کرد و با پایان دوره ۲ ساله به خانه بازمی گردند.

«سرگئی شویگو» در این خصوص اضافه کرد: تعدادی از مزدوران خارجی همچنان در اوکراین در جنگ مشارکت داشته و در طول ۲ هفته گذشته تقریباً ۲۰۰ نفر از آنها در مناطق جنگی کشته شده اند.

این در حالیست که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در روزهای گذشته در گفتگو با سرگئی شویگو، وزیر دفاع این کشور تاکید کرده بود که تنها نیروهای ذخیره آموزش دیده به خطوط مقدم جنگ اوکراین اعزام شوند.

پوتین گفته بود: حقیقت این است که ۱۴ هزار سرباز در واحدهای رزمی فعالیت می کنند و بقیه همچنان به نوعی در حال سپری کردن دوره آموزشی هستند.

پوتین به درخواست منطقه دونباس برای رها شدن آنها از ظلم و ستم کی یف، ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) فرمان آغاز عملیات نظامی مسکو در اوکراین را صادر و با بالا گرفتن درگیری‌ ها، ۳۰ شهریور ماه سال جاری نیز دستور بسیج ۳۰۰ هزار نیروی ذخیره روسیه را ابلاغ کرد.