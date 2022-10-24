به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «اولکسی رزنیکوف» وزیر دفاع اوکراین امروز دوشنبه با انتشار پیامی در توئیتر افشاگری پیشین سرگئی شویگو، همتای روس خود مبنی بر آمادگی کی‌ یف برای استفاده از بمب کثیف را رد کرد.

رزنیکوف در این خصوص ادعا کرد: ارتش اوکراین هر روز سرزمین‌ های ما را از لوث روسیه آزاد می‌ کند! ایده استفاده از بمب کثیف از نظر ما شنیع است. ناظران سازمان بین‌ المللی انرژی اتمی را به اوکراین دعوت می‌ کنیم. جهان باید به باج‌ خواهی هسته‌ ای روسیه پاسخ دهد. می‌ خواهیم بند چهارم تفاهمنامه بوداپست در مورد تضمین‌ های امنیتی رعایت شود.

گفتنی است که سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه دیروز تصریح کرده بود که احتمال استفاده اوکراین از بمب کثیف (بمب حاوی مواد رادیواکتیو) در سرزمین‌ های خود با هدف محکوم کردن مسکو در این خصوص وجود دارد.

از سوی دیگر، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین هم با واقعی خواندن تهدید استفاده کی‌ یف از «بمب کثیف» تاکید کرد که تصمیم‌ گیری درباره باور کردن یا نکردن خطر ناشی از آن، برعهده کشورهای غربی است.

پسکوف گفت: این واقعیت که آنها (غربی‌ ها) به اطلاعات طرف روسی اعتماد ندارد، به این معنا نیست که تهدید استفاده از یک بمب کثیف، دیگر احساس نشده و از بین می‌ رود. تهدید همچنان به قوت خود باقی است. این اطلاعات توجه نمایندگان وزارت دفاع روسیه را جلب کرده و حالا به غربی‌ها بستگی دارد که بخواهند این تهدید را باور کنند یا نه.

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه نیز امروز در اظهاراتی جداگانه به این نکته اشاره کرد که مسکو خود را آماده می‌کند تا موضوع استفاده احتمالی کی‌یف از بمب کثیف را در سازمان ملل متحد مطرح کند.

نگرانی‌ های مسکو درباره این موضوع، در بحبوحه افزایش هراس‌ ها بین مقامات و رسانه‌ های غربی از وقوع جنگ اتمی در اوکراین مطرح شده است؛ در واقع بسیاری از رسانه‌ ها و مقامات غربی به وضوح از دکترین روسیه درباره سلاح اتمی بی‌ اطلاع بوده و یا به طور عامدانه درباره این موضوع دروغ‌ پردازی می‌ کنند. بر اساس دکترین روسیه، استفاده از سلاح اتمی بدون وجود تهدیدی ملموس علیه این کشور، ممنوع است.