آمریکا کمک نظامی به اوکراین را متوقف کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک نامزد مستقل سنای آمریکا تاکید کرد کشورش باید از جنگ افروزی در اوکراین دست بردارد.

«دایان ساره» نامزد مستقل سنا امروز سه شنبه hعلام کرد که ایالات متحده باید به کمک نظامی خود به اوکراین پایان دهد و از تشدید درگیری های جاری در این کشور جلوگیری به عمل آورد.

رای دهندگان ایالات متحده قرار است در ۸ نوامبر به پای صندوق های رای روند تا مشخص شود زمام کنگره از این پس در دست چه حزبی خواهد بود. ساره، در انتخابات میان دوره ای ۸ نوامبر برای کرسی ایالت نیویورک در سنا می جنگند که در حال حاضر در اختیار چاک شومر، رهبر اکثریت سنا قرار دارد.

اخیرا «کوین مک کارتی» رهبر کنونی اقلیت مجلس نمایندگان آمریکا هشدار داد در صورتی که جمهوری‌خواهان پس از انتخابات میان دوره ای اکثریت کنگره را به دست آورند، نوشتن چک های سفید برای اوکراین باید متوقف شود. همین موضوع نگرانی رئیس جمهور آمریکا را در پی داشت.