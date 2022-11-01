  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۸:۴۵

نامزد کنگره:

آمریکا کمک نظامی به اوکراین را متوقف کند

آمریکا کمک نظامی به اوکراین را متوقف کند

یک نامزد مستقل سنای آمریکا معتقد است کشورش باید از تشدید تنش ها در اوکراین دست بردارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک نامزد مستقل سنای آمریکا تاکید کرد کشورش باید از جنگ افروزی در اوکراین دست بردارد.

«دایان ساره» نامزد مستقل سنا امروز سه شنبه hعلام کرد که ایالات متحده باید به کمک نظامی خود به اوکراین پایان دهد و از تشدید درگیری های جاری در این کشور جلوگیری به عمل آورد.

رای دهندگان ایالات متحده قرار است در ۸ نوامبر به پای صندوق های رای روند تا مشخص شود زمام کنگره از این پس در دست چه حزبی خواهد بود. ساره، در انتخابات میان دوره ای ۸ نوامبر برای کرسی ایالت نیویورک در سنا می جنگند که در حال حاضر در اختیار چاک شومر، رهبر اکثریت سنا قرار دارد.

اخیرا «کوین مک کارتی» رهبر کنونی اقلیت مجلس نمایندگان آمریکا هشدار داد در صورتی که جمهوری‌خواهان پس از انتخابات میان دوره ای اکثریت کنگره را به دست آورند، نوشتن چک های سفید برای اوکراین باید متوقف شود. همین موضوع نگرانی رئیس جمهور آمریکا را در پی داشت.

کد مطلب 5622351

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها