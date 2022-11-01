اکبر کرامتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه روند خرید چغندرقند در استان از پنجم مهرماه آغاز و همچنان ادامه دارد، افزود: مجموع ارزش چغندرهای خریداری شده بالغ بر یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که از این مبلغ ۵۰ درصد مطالبه کشاورزان پرداخت شده و مابقی نیز در اسرع وقت پرداخت خواهد شد.

وی با بیان اینکه پیش بینی می‌شود حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن چغندر قند از مزارع استان برداشت شود، بیان کرد: سالانه بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال گردش مالی چغندر قند در استان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به وجود پنج کارخانه قند در شهرستان‌های ارومیه، خوی، پیرانشهر، میاندوآب و نقده گفت: مقام نخست کشوری تولید، سطح زیر کشت و عملکرد چغندر قند متعلق به آذربایجان غربی است.

کرامتی اضافه کرد: امسال میانگین برداشت چغندر قند از مزارع آذربایجان‌غربی ۵۵ تُن در هکتار با میانگین عیار ۱۶ درصد و میزان افت ۲ درصد است که این امر نشان‌دهنده افزایش تولید و کیفیت این محصول در مزارع استان است.

وی گفت: کارخانه های قند استان باید در مورد اُفت زنی و موضوع عدم خروج محصول از استان اهتمام کافی و وحدت رویه لازم را با یکدیگر داشته باشند.

کرامتی ادامه داد: با توجه به مشکل بحران کم آبی دریاچه ارومیه در سال زراعی جدید، از هم اکنون برنامه ریزی لازم برای استفاده بهینه از آب در مزارع برای جلوگیری از دسترس خارج شدن محصول و پاک سازی آفت سن از مزارع انجام گیرد.

امسال بر اساس قراردادهای منعقد شده با چغندرکاران، حدود ۳۲ هزار هکتار از اراضی زراعی استان زیر کشت محصول چغندر قند رفت که ۱۴ هزار و ۶۰۰ هکتار از این اراضی در حوزه دریاچه ارومیه هستند که با توجه به بحران کم آبی و خشکسالی دریاچه ارومیه برنامه ریزی ها در جهت کاهش مصرف آب بکار گرفته شده است.