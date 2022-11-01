مراجعه۲۲هزارنفر به بیمارستان محمدکرمانشاهی به دلیل شیوع آنفلوانزا

پرویز صوفیوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال پس از کاهش شیوع ویروس کرونا و همچنین کاهش رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی بیماری آنفلوانزا که یک بیماری ویروسی است در کرمانشاه شیوع پیدا کرده است.

وی افزود: بیماری آنفلوانزا یک بیماری ویروسی است که دستگاه تنفسی افراد را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: سال گذشته مراجعات مردم به بیمارستان کودکان محمد کرمانشاهی ۹۵۰ نفر بوده اما طی مهر ماه سال جاری تعداد مراجعین به این مرکز درمانی به ۲۲ هزار نفر رسیده است.

صوفیوند بیان کرد: چنانچه افراد به نوع خفیف این بیماری مبتلا هستند پیشنهاد می‌شود در منزل بمانند و استراحت کنند و از مایعات و غذاهای گرم استفاده کنند اما در صورت بروز مشکلات تنفسی حتماً به مراکز درمانی مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد: ظرفیت بیمارستان کودکان محمد کرمانشاهی شهر کرمانشاه به دلیل تعداد مراجعات زیاد تکمیل شده و افراد به سایر مراکز درمانی و بیمارستان‌ها مراجعه کنند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه گفت: رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک و شستشوی دست‌ها به کاهش ابتلای افراد کمک می‌کند.‌