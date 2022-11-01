خرید خودرو برای جوانان تبدیل به آرزو شده است

به گزارش خبرنگار مهر، جلال رشیدی کوچی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با استیضاح سید رضا فاطمی امین اظهار داشت: وضعیت خودرو اصلاً خوب نیست و خرید خودرو برای جوانان تبدیل به یک آرزوی دست نیافتنی شده است.

وی با انتقاد از عملکرد وزیر صمت در زمینه صادرات خودرو گفت: آقای فاطمی امین! شما فرصت طلایی برای ایجاد رضایت مندی در مردم را با تدوین یک آئین نامه ضعیف برای واردات خودرو سوزاندید و این آئین نامه به نفع خودرو سازان بود. این کار شما باعث شد که آرزوی مردم برای داشتن یک خودروی با کیفیت و ایمن را از بین ببرید.

نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از جوانان با بنده صحبت می‌کرد و می‌گفت بعد از مسائل معیشتی، داشتن خودرو تبدیل به آرزو شده است. همچنین جوان تأکید کرد اگر ماهی ۲۰ میلیون تومان هم داشته باشم باید یک سال کار کنم تا بتوانم یک خودروی پراید بخرم.

رشیدی کوچی تاکید کرد: فاطمی امین فردی پاک و سالم است، اما شرط پذیرش هر نوع مسئولیت در جمهوری اسلامی ایران علاوه بر سالم بودن، توان مدیریتی است. شرط کافی برای وزارت توان مدیریت، برنامه ریزی، شجاعت و ایستادن در برابر مافیای زر و زور و تزویر است. ابتدا به نظر می‌رسید که وی کفایت لازم برای مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارد، اما بعد از چند ماه نقاط ضعف وی مشخص شد.

وی بیان کرد: انتظار ما از دولت فسادستیز و انقلابی ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی زیاده‌خواهان به ویژه خودروسازان بود، نه اینکه خدای ناکرده با همراهی با آنها دستوراتشان را اجرا کند. مگر مقام معظم رهبری نفرمودند که مردم از خودروسازان ناراحت هستند، شما در راستای رفع دغدغه رهبری چه کردید؟ مگر در جلسات مختلف به ویژه جلسه سران قوا نگفتید که اجازه افزایش قیمت خودرو را نداده و در جهت کاهش قیمت تلاش می‌کنیم، پس چه شد؟

نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش قیمت خودرو، گفت: در مهر ماه سال گذشته قیمت پژو پارس ۲۸۰ میلیون بود که این میزان در آبان ماه امسال به ۴۶۰ میلیون تومان رسید. قیمت ساینا ۱۶۰ میلیون بود که ۲۴۰ میلیون تومان شده است، همچنین قیمت پژو ۲۰۷ در مهر ماه سال ۱۴۰۰، ۳۷۰ میلیون بود که در آبان ماه سال ۱۴۰۱ به ۶۲۰ میلیون تومان رسید.

رشیدی کوچی اظهار داشت: چرا در این شرایط آیین‌نامه خودرو را به گونه‌ای تنظیم کردید که خودروی ۸۰ هزار دلاری در داخل کشور به ۷۰۰ هزار دلار به فروش برسد یا قیمت خودروی ۲۴ هزار دلاری با مونتاژ به یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان فروخته می‌شود؟ چرا واردات خودرو باز هم در اختیار شرکت‌های خودروسازی داخلی قرار گرفته است؟ آیا نمی‌شد با منشأ ارز خارجی واردات خودرو صورت گیرد؟

وی تصریح کرد: برخی می‌گویند که وزیر نمی‌تواند در برابر این افراد مقابله کند، این افراد چه کسانی هستند که زور مجلس شورای اسلامی، وزیر و دولت به آنها نمی‌رسد و هر چه دلشان می‌خواهد انجام می‌دهند؟ قصه خودرو غصه پردردی است. از نمایندگان مجلس می‌خواهم اجازه دهند فرد جدید و قوی‌تری در وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور پیدا کند.