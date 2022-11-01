رئیس جمهور جدید برزیل کیست؟ از زندان تا بازگشت به عرش قدرت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، مردم برزیل دیروز ۳۰ اکتبر (۹ آبان)، رئیس جمهور جدید این کشور را انتخاب کردند؛ کسی که با اختلافی میلیمتری (۵۰.۹ برابر ۴۹.۱ درصد آرا)، «ژائر بولسونارو» را شکست داد. اسپوتنیک در این گزارش به طور مختصر به روایت داستان زندگی لولا پرداخته است.

لولا اهل کجاست؟

او ۲۷ اکتبر ۱۹۴۵ در ایالت پرنامبوکو در خانواده‌ای کشاورز و رعیت متولد شد. لولا پس از ترک تحصیل برای کمک به خانواده، کار خود را به عنوان «واکسی» آغاز کرد و به «فروشندگی خیابانی» و نهایتاً «کارگری در کارخانه» روی آورد.

لولا پس از آغاز کار در کارخانه ساخت اشیا فلزی «Villares» در سائو برناردو دو کامپو، به اتحادیه کارگران صنایع فلزی پیوست و در سال ۱۹۷۵ به سمت ریاست این اتحادیه ارتقا پیدا کرد و در سال ۱۹۸۰ به یکی از بنیانگذاران حزب کارگر برزیل بدل شد.

نخستین دوره ریاست جمهوری او چه زمانی بود؟

لولا پیش از این در دوره حد فاصل سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ رئیس جمهور برزیل بود. با این حال، این موفقیت‌های سیاسی پیش از شکست‌های تحقیرآمیز وی در سه کارزار انتخاباتی (۱۹۸۹، ۱۹۹۴ و ۱۹۹۸) محقق شد.

رئیس جمهور جدید برزیل در دوران ریاست جمهوری قبلی خود، به لطف اصلاحات اجتماعی، کاهش نرخ فقر و رشد اقتصادی، شهرتی را برای خود دست و پا کرد.

‌چرا به زندان افتاد؟

پلیس در سال ۲۰۱۶ لولا را برای ادای توضیحات احضار کرد و او چند روز بعد به پولشویی متهم شد. از دیگر اتهامات وی می‌توان به تلاش برای مخفی کردن مالکیت یک آپارتمان لوکس اشاره کرد؛ آپارتمانی که گفته می‌شد به واسطه روابط وی با شرکت ساخت و ساز OAS به‌دست آمده بود؛ اتهامی که البته لولا آن را تکذیب کرده است.

این تحولات در بحبوحه رسوایی مالی بزرگی رخ داد که دولت جانشین وی یعنی دیلما روسِف را نیز تحت‌الشعاع قرار داد و در آن، اتهاماتی همچون پرداخت رشوه به شرکت دولتی نفت و گاز برزیل موسوم به «پتروبراس» نیز دیده می‌شد.

لولا در سال ۲۰۱۷ به جرم پولشویی و فساد گناهکار شناخته و به ۹ سال و نیم حبس محکوم شد؛ محکومیتی که در ادامه به ۱۲ سال افزایش پیدا کرد. پس از اثبات اتهامات وی در پرونده فساد دیگری در سال ۲۰۱۹، این محکومیت ۱۲ سال دیگر تمدید شد و او در این مدت همواره بر بی‌گناهی خود تاکید داشت.

با این وجود، سال بعد از آن، لولا با حکم دیوان عالی آزاد شد و توانست بدون سپری کردن دوران حبس، روند فرجام‌خواهی خود را دنبال کند.

محکومیت لولا بدان معنا بود که او بر اساس قانون اساسی جاری برزیل قادر به تصدی مناصب دولتی نیست اما یکی از قضات دیوان عالی برزیل در سال ۲۰۲۱ وی را از اتهامات تبرئه کرد و بدین ترتیب راه برای نامزدی و پیروزی وی در انتخابات سال ۲۰۲۲ هموار شد.

‌لولا به چه زبانی صحبت می‌کند؟

او بومی برزیل بوده و به زبان پرتغالی حرف می‌زند.

ثروت خالص او چقدر است؟

بر اساس گزارش‌ها، اموال و دارایی‌های وی حدود ۵ میلیون دلار برآورد شده است.

حالا که او رئیس جمهور برزیل شده، چه اتفاقاتی در انتظار کشور قهوه است؟

با توجه به اینکه تنها چند روز از بازگشت وی به کرسی ریاست جمهوری گذشته، نمی‌توان دقیقاً درباره نحوه کشورداری وی در این دوره از تصدی‌اش حرف زد اما او در تازه‌ترین سخنرانی خود، عنوان کرد که «جهان برزیل را نادیده گرفته» و در ادامه توضیح داد که جهان «کدام برزیل» را نادیده گرفته است!

این اظهارنظر، برخی از کارشناسان و تحلیلگران را بر آن داشت تا درباره تمرکز لولا بر ایجاد روابط مستحم با آمریکای جنوبی و کشورهای آفریقایی و همچنین اعضای «بریکس» گمانه‌زنی کنند. با این حال، حالا خیلی زود است که بخواهیم درباره تفکرات مرد ۷۷ ساله برزیلی، آن هم پس از پشت سر گذاشتن محکومیت حبس، نظر دقیقی بدهیم.