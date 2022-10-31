واکنش های بین المللی به پیروزی داسیلوا در انتخابات برزیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، پیروزی «لولا داسیلوا» در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل با واکنش‌های بین المللی همراه بود.

بر اساس این گزارش، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت که واشنگتن خواستار همکاری با لولا داسیلوا است و انتخابات ریاست جمهوری در برزیل آزاد و سالم بوده است.

امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه هم با تبریک به لولا داسیلوا، گفت که انتخاب وی به عنوان رئیس جمهور برزیل صفحه جدیدی را در تاریخ این کشور خواهد گشود.

ماکرون دقایقی پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری برزیل در پیامی توئیتری نوشت: با یکدیگر تلاش‌ها را برای مقابله با چالش‌های مشترک و پیوندهای دوستی بین دو کشور متحد خواهیم کرد.

همچنین سران کوبا، بولیوی، ونزوئلا، مکزیک، کلمبیا و آرژانتین با ارسال پیام‌هایی پیروزی داسیلوا در انتخابات ریاست جمهوری برزیل را تبریک گفتند.

لازم به ذکر است که «لولا داسلیوا» نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل در مقابل «ژائیر بولسونارو» رئیس جمهور کنونی این کشور به پیروزی دست یافت.

با شمارش ۹۹.۵ درصد آرا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل لولا داسیلوا ۵۰.۸۶ درصد و بولسونارو ۴۹.۱۴ درصد آرا را کسب کردند.

در همین راستا، کمیسیون عالی انتخابات برزیل پیروزی لولا داسیلوا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور را اعلام کرد.

دومین دور انتخابات ریاست جمهوری برزیل روز یکشنبه برگزار شد و برزیلی‌ها برای انتخاب رئیس جمهور آینده و فرماندار ۱۲ ایالت به پای صندوق‌های رأی رفتند.

لولا داسیلوا در حالی برای یک دوره چهار ساله تصدی ریاست جمهوری برزیل را عهده دار شد که پیش از این بین سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۱۱ این منصب را در اختیار داشت.