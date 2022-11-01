آغاز اعتراضات در برزیل پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کامیون داران حامی «ژایر بولسونارو»، رئیس جمهور شکست خورده برزیل روز دوشنبه دست به اعتراض زدند و جاده ها را در ۲۰ ایالت مسدود کردند.

مسدود شدن جاده ها و اعتصاب کامیون داران در برزیل در اعتراض به شکست انتخاباتی بولسونارو می تواند بر صادرات محصولات کشاورزی در یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مواد غذایی جهان تأثیر بگذارد و باعث هرج و مرج اقتصادی بیشتر شود.

بولسونارو در انتخابات روز یکشنبه از رئیس جمهور سابق چپ‌گرا، لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا شکست خورد، اما هنوز شکست را نپذیرفته است.

فیلم‌های ویدئویی نشان می‌دهد که برخی از کامیون‌داران با ایجاد موانع جاده‌ای خواستار کودتای نظامی برای جلوگیری از رئیس‌جمهوری لولا شده اند.

پلیس بزرگراه فدرال برزیل اعلام کرد که ۲۳۶ تظاهرات باعث مسدود شدن بخشی یا کامل جاده ها در ۲۰ ایالت شده است. کامیون داران که از سیاست های بولسونارو مانند کاهش قیمت گازوئیل منتفع شده اند، یکی از پایگاه های اصلی او در انتخخابات بودند.

بندر سانتوس، جایی که بیشتر غلات برزیل از آنجا صادر می شود، اوایل روز دوشنبه اعلام کرد که هنوز اعتراضات بر انتقال محموله ها و غلات تأثیری نداشته است. مقامات بندری پاراناگوا نیز اعلام کردند یکی از جاده های اصلی که به بندر آن دسترسی دارد توسط معترضان مسدود شده بود، اما هیچ اختلالی فوری در حرکت محموله ایجاد نشد.

با این حال، «نورماندو کورال»، رئیس گروه مزرعه فاماتو، گفت که مسدود شدن جاده ها در ماتو گروسو به عنوان بزرگترین ایالت تولیدات کشاورزی برزیل، در صورت تداوم، می تواند انتقال محموله های کشاورزی را مختل کند.

روز دوشنبه، «لولا داسلیوا» نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل در مقابل «ژائیر بولسونارو» رئیس جمهور کنونی این کشور به پیروزی دست یافت.

بر اساس این گزارش، با شمارش ۹۹.۵ درصد آرا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل لولا داسیلوا ۵۰.۸۶ درصد و بولسونارو ۴۹.۱۴ درصد آرا را کسب کردند.

در همین راستا، کمیسیون عالی انتخابات برزیل پیروزی لولا داسیلوا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور را اعلام کرد.

دومین دور انتخابات ریاست جمهوری برزیل روز یکشنبه برگزار شد و برزیلی‌ها برای انتخاب رئیس جمهور آینده و فرماندار ۱۲ ایالت به پای صندوق‌های رأی رفتند.

لولا داسیلوا در حالی برای یک دوره چهار ساله تصدی ریاست جمهوری برزیل را عهده دار شد که پیش از این بین سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۱۱ این منصب را در اختیار داشت.

داسیلوا، نماینده احزاب و جریان‌های چپ‌گرای برزیل و از مخالفان جدی سیاست‌های آمریکایی و ضدامپریالیستی است. او از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ رئیس‌جمهور برزیل بود و پیش از برگزاری دور اول انتخابات تمام نظرسنجی‌ها نشان می‌داد داسیلوا با فاصله ۱۰ تا ۱۵ درصدی از رقیب خود جلوتر است. بولسونارو پس از طرح ادعاهای بی‌اساس درباره احتمال تقلب در انتخابات و متهم‌کردن مسئولان برگزاری انتخابات به توطئه‌چینی علیه او، تهدید کرده بود که احتمالاً نتیجه انتخابات را نخواهد پذیرفت.

بولسونارو بدون ارائه شاخص و معیاری گفته بود تنها در صورتی نتیجه انتخابات را خواهد پذیرفت که انتخابات «پاک و شفاف» برگزار شود.

انتخابات دور اول ریاست‌جمهوری برزیل ۲ اکتبر (۱۰ مهر) برگزار شد و به دلیل اینکه هیچکدام از نامزدها موفق به کسب بیش از ۵۰ درصد آرا نشدند به دور دوم کشیده شد.