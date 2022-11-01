هراس تل آویو از انتخاب «داسیلوا» و مواضع حمایتی او از فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری عربی ۲۱، روزنامه صهیونیستی «جروزالم پست» اذعان کرد که تل آویو پس از پیروزی «لولا داسیلوا» در انتخابات ریاست جمهوری برزیل که یکی از برجسته‌ترین رهبران حامی فلسطین در آمریکای لاتین به شمار می‌رود، یک متحد خود را در این کشور از دست داد.

این ابراز نگرانی روزنامه رژیم صهیونیستی از پیروزی رئیس جمهور جدید برزیل در حالی است که داسیلوا سال ۲۰۱۰ از کرانه باختری اشغالی بازدید و با مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین و در رأس آنها محمود عباس دیدار کرد.

وی در سفر به کرانه باختری همچنین از مقبره یاسر عرفات رئیس فقید تشکیلات خودگردان فلسطین دیدن کرد و تاج گلی بر آن گذاشت، اما از گذاشتن تاج گل بر مزار «تئودور هرتزل» بنیانگذار صهیونیسم سیاسی در همان زیارت خودداری کرد. این امر باعث شد که «آویگدور لیبرمن» وزیر خارجه وقت رژیم صهیونیستی از ملاقات با داسیلوا خودداری کند.

رئیس جمهور برزیل در جریان بازدید از کرانه باختری اشغالی از رؤیای خود برای دیدن «فلسطین مستقل و آزاد» صحبت کرد و فلسطین را به عنوان یک کشور مستقل در مرزهای ۱۹۶۷، با آرژانتین و بولیوی و اکوادور به رسمیت شناخت. متعاقباً، اکثر کشورهای آمریکای جنوبی در سه ماه اول سال ۲۰۱۱ از این روش پیروی کردند.

داسیلوا در اوایل سال جاری میلادی حمایت از حق فلسطینی‌ها برای داشتن کشوری مستقل و تجدید ساختار سازمان ملل متحد را خواستار شد تا در موضوعات کلیدی مانند «تأسیس کشور مستقل فلسطین» پیشرفت حاصل شود. او در ژوئن گذشته با اعضای جامعه فلسطینی‌های برزیل با حضور هیئتی از اتحادیه عربی فلسطینی برزیل دیدار کرد. وی در این دیدار با اشاره به اینکه فلسطینی‌ها مستحق توجه و همبستگی کامل هستند، بر اهمیت روابط برزیل و فلسطین تأکید کرد.

داسیلوا با اشاره به اینکه مردم فلسطین حق دارند در یک «کشور آزاد و مستقل» زندگی کنند، افزود: برای احیای نقش اصلی سیاست خارجی برزیل به منظور میانجیگری در مناقشات و احقاق حق مردم برای دفاع از خود تلاش خواهد کرد.

پس از پیروزی لولا داسیلوا در جریان انتخابات برزیل، ناظران معتقدند که فلسطین بار دیگر دوستی قوی در یکی از بزرگترین و تأثیرگذارترین کشورهای آمریکای لاتین و همچنین در درون نظام بین‌الملل به دست خواهد آورد. چرا که او متعهد شده است برای حل و فصل وضعیت راکد فلسطین و مقابله با بی عدالتی‌هایی که فلسطینی‌ها متحمل شده‌اند، تلاش کند.