بسیج در طول ۴۳ سال گذشته در کنار مردم بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ الیاس کوثری پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از جشنواره و نمایشگاه اسوه بسیج در کانون بسیج جوانان رشت در جمع خبرنگاران به نقش مهم پایگاه‌های بسیج در ایجاد آرامش در جامعه اشاره و اظهار کرد: بسیجیان در همه عرصه‌ها در کنار مردم و انقلاب بوده و در این مدت از هیچ تلاشی در راستای پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی دریغ نکرده‌اند.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره و نمایشگاه اسوه بسیج در استان گیلان گفت: در این نمایشگاه که به مدت سه روز برگزار می‌شود دستاوردهای پایگاه‌های بسیج ارائه شده و هدف آن مهارت آموزی و انتقال تجربیات موفق این پایگاه‌ها می‌باشد.

جانشین فرمانده سپاه قدس گیلان با تاکید بر لزوم ادامه‌دار بودن برپایی این نمایشگاه‌ها بیان کرد: استکبار سعی دارد دستاوردهای بسیج و پایگاه‌های مقاومت در سطح کشور را کمرنگ جلوه دهد لذا برپایی چنین نمایشگاه‌هایی می‌تواند مردم و نسل جدید را با ظرفیت پایگاه مقاومت آشنا کند.

سرهنگ کوثری، دستاوردهای پایگاه‌های مقاومت در عرصه‌های مختلف را قابل تأمل دانست و افزود: پایگاه‌های مقاومت بسیج در طی ۴۴ سال گذشته دستاوردهای بسیار زیادی در عرصه‌های مختلف داشتند که در نمایشگاه اسوه بسیج در رشت هم محورهای مختلف فرهنگی، ورزشی، بصیرتی، اعتقادی، اقتصاد مقاومتی، حلقه‌های صالحین و غیره به نمایش گذاشته شده است.

وی از شرکت ۵۳ پایگاه نمونه مقاومت بسیج در نمایشگاه اسوه خبر داد و افزود: در این نمایشگاه بر اساس آمار و از بین تمامی پایگاه‌های مقاومت بسیج در مجموع ۵۳ غرفه و پایگاه برتر از ۱۹ نواحی شامل ۲۸ غرفه برادر و ۲۵ غرفه خواهر شرکت کردند که در پایان ۶ پایگاه برتر معرفی و در نمایشگاه اسوه بسیج در کشور که در هفته بسیج برگزار می‌شود شرکت می‌کنند.