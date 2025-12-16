به گزارش خبرنگار مهر، سردار الیاس کوثری بعد از ظهر سه شنبه در همایش هفته پژوهش در رشت با اشاره به جایگاه علمی و معنوی استان گیلان، پژوهش را عامل اصلی پیشرفت کشور دانست و اظهار کرد: موفقیتهای ایران در عرصههای مختلف، از دوران دفاع مقدس تا امروز، ریشه در اعتقاد، اخلاق و معنویت دارد.
جانشین فرمانده سپاه قدس گیلان، با بیان اینکه این استان از نظر هوش و علم در جایگاه بالایی قرار دارد، افزود: علم ما بر اساس معنویت و توکل به خدا بود که با گذشت زمان همراه با پیروزی شد.
وی با اشاره به پیشرفتهای دوران انقلاب گفت: امروز ایران از جمله کشورهایی است که توان انجام عمل پیوند قلب را دارد.
سردار کوثری با بیان نمونهای از توسعه زیرساختها در ایران اظهار کرد: زمانی روستایی در فاصله ۷۰۰ متری شهر از آب محروم بود، اما امروز دورترین محلات و مناطق از نعمت برق برخوردارند.
وی افزود: پیشرفتها در این دوران بسیار ملموس است. پیش از انقلاب تنها ۵ شهر و یک روستا دارای گاز بودند، اما تا سال ۱۳۹۵ آمار رسمی نشان میدهد ۱۲۰۰ شهر و ۲۳ هزار روستا از گاز بهرهمند شدهاند.
جانشین فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه پژوهش عامل اصلی پیشرفت دانست گفت: در امر پژوهش باید به سمتی حرکت کرد که قابلیت اجرایی داشته باشند.
وی با تاکید به همت در امر پژوهش افزود: دشمن همه چیز را محاسبه میکند و اگر در این فضا ضعیف باشیم، تجهیزات به کمک ما نخواهد آمد.
سردار کوثری با اشاره به اهمیت فرهنگ و جمعیت در استان گیلان گفت: جمعیت با خود فرهنگ میآورد و چون در معرض هجمههای فرهنگی هستیم، پژوهش باید با ارائه راهکارهای عملی قابلیت اجرایی داشته باشد.
در این نشست ضمن رونمایی از کتاب «فاتحان درب خیبر» که محتوای آن پژوهشهای انجام شده از تجارب رزمندگان جبهه مقاومت است، از ۲۵ نفر از فعالان عرصه دانش و پژوهش، مستندسازی و مسئولین برتر دانش و پژوهش نواحی و لشکر سپاه قدس گیلان تجلیل به عمل آمد.
