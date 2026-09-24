نمایشگاه «اسوه بسیج» در میدان شهدای ذهاب رشت برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن امینی شامگاه پنجشنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه «اسوه بسیج» در میدان شهدای ذهاب رشت، اظهار کرد: این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بسیج و همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس برپا شده است.

وی افزود: نمایشگاه «اسوه بسیج» به مدت پنج شب در میدان شهدای ذهاب رشت برپا خواهد بود و از عموم مردم دعوت می‌کنیم با حضور در این نمایشگاه، از بخش‌های مختلف آن بازدید کنند.

فرمانده سپاه مرکزی رشت با اشاره به حضور پایگاه‌های مقاومت برتر در این نمایشگاه بیان کرد: ۱۴ پایگاه مقاومت برتر خواهر و برادر، دو حوزه مقاومت برتر خواهر و برادر و یک حوزه بسیج دانش‌آموزی برتر در این نمایشگاه حضور دارند.

امینی با بیان اینکه فعالیت‌های بسیج در عرصه‌های مختلف در این نمایشگاه ارائه شده است، گفت: جهاد تبیین، اقتصاد مقاومتی، محرومیت‌زدایی، فعالیت‌های علمی و پژوهشی، ورزشی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی از جمله محورهای این نمایشگاه است.

وی ادامه داد: بسیجیان در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی و اجتماعی ظرفیت‌های قابل توجهی دارند و برگزاری نمایشگاه «اسوه بسیج» فرصتی برای معرفی این فعالیت‌ها و آشنایی مردم با بخشی از اقدامات پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت است.

فرمانده سپاه مرکزی رشت در پایان از شهروندان خواست با حضور در این نمایشگاه از نزدیک در جریان فعالیت‌ها و توانمندی‌های بسیجیان قرار گیرند.